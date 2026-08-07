All New Subaru Outback Dibanderol Rp1 Miliar, Intip Spesifikasinya

TANGERANG - The All New Subaru Outback meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang memasarkan Subaru Outback generasi ketujuh tersebut.

1. Subaru Outback

Subaru Outback pertama kali diperkenalkan pada 1994. Kini, model tersebut hadir sampai generasi ketujuh.

"Subaru Indonesia dengan bangga dapat memperkenalkan The all-new Subaru Outback di GIIAS 2026 sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pasar pertama di Asia Tenggara yang menghadirkan generasi ketujuh flagship SUV Subaru," ujar Executive General Manager, Subaru Indonesia, Edward Kencono, dikutip Jumat (7/8/2026).

Outback merupakan flagship SUV dari Subaru. Dari sisi eksterior, tersemat fasia depan baru dengan grille lebih dominan dilengkapi Subaru Steering Responsive Headlights (SRH).

Pada bagian kabin, Outback generasi ketujuh itu diklaim lebih senyap. Joknya menggunakan Luxury Nappa Leather dengan ventilated seats serta ergonomic medical seats.

Tersemat pula instrumen cluster digital ukuran 12,3 inci dan layar infotainment ukuran 12,1 inci.

Untuk dapur pacunya, Subaru Outback generasi terbaru ini dibekali 2 pilihan mesin, yaitu 2.5L Naturally Aspirated dan 2.4L Turbocharged.