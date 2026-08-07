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Spesifikasi Lepas E4 EV yang Dibanderol Rp300 Jutaan, Usung Lex Platform

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |15:37 WIB
Spesifikasi Lepas E4 EV yang Dibanderol Rp300 Jutaan, Usung Lex Platform
Spesifikasi Lepas E4 EV yang Dibanderol Rp300 Jutaan, Usung Lex Platform (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - Lepas E4 EV meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Lepas E4 EV yang meramaikan segmen SUV listrik itu dibanderol Rp339 juta selama pameran.

E4 EV menjadi model kedua yang dipasarkan Lepas di Indonesia. Sebelumnya, Lepas telah memasarkan L8 PHEV, yang juga kendaraan elektrifikasi.

Lepas E4 dibangun di atas LEX platform. LEX platform mengintegrasikan 12-in-1 Integrated Electric Motor System, sebuah sistem penggerak listrik yang menggabungkan berbagai komponen utama ke dalam satu unit yang lebih ringkas dan efisien. 

Teknologi ini diklaim menghasilkan efisiensi hingga 90,8%, tenaga 160 kW, serta torsi 275 Nm.

Dengan pendekatan tersebut, Lepas E4 EV dapat menempuh jarak lebih dari 600 kilometer (CLTC) dalam sekali pengisian daya penuh. Lepas E4 EV juga dibekali kemampuan DC Fast Charging berdaya hingga 130 kW. Isi daya dari 30% hingga 80% hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit.

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