Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ramaikan MPV Listrik Premium, Mifa 9 Dibanderol Nyaris Rp1 Miliar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |14:10 WIB
Ramaikan MPV Listrik Premium, Mifa 9 Dibanderol Nyaris Rp1 Miliar
Ramaikan MPV Listrik Premium, Mifa 9 Dibanderol Nyaris Rp1 Miliar
A
A
A

TANGERANG - Maxus Mifa 9 hadir memanaskan segmen MPV listrik premium. Mifa 9 yang juga melantai pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus itu dibanderol dengan harga nyaris Rp1 miliar.

Tren mobil listrik terus meningkat dari tahun ke tahun. Kini mobil listrik menyasar berbagai segmen, mulai dari city car, hatcback, SUV, hingga MPV yang premium sekalipun.

Kehadiran berbagai mobil listrik ini menambah luas pilihan bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan elektrifikasi.

Chief Executive Officer (CEO) Maxus Indonesia, Jerry Huang, menjelaskan partisipasi pihaknya di GIIAS 2026 merupakan wujud komitmen pihaknya untuk menghadirkan inovasi kendaraan listrik premium bagi pasar Indonesia. 

"Melalui Mifa 9, kami menawarkan sebuah pengalaman berkendara yang menggabungkan desain elegan, teknologi canggih, serta kenyamanan kelas premium,” kata Jerry Huang, di arena GIIAS 2026, dikutip pada Jumat (7/8/2026).

Secara dimensi, Mifa 9 memiliki panjang 5.270 mm, lebar 2.000 mm, tinggi 1.840 mm, dan wheelbase sepanjang 3.200 mm. 

Dari sisi desain, Mifa 9 tampil dengan siluet yang modern dan elegan. Garis bodi dipadukan lampu LED berdesain futuristis menciptakan karakter premium. Bagian kabinnya juga terasa eksklusif. 

Maxus Mifa 9 hadir dengan desain captain seat. Baris kedua dilengkapi fitur pijat (massage), pemanas (heating), ventilasi atau pendingin kursi (ventilation), pengaturan elektrik (electric adjustment), serta leg rest. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/15/3235920/icar_v23-fkqz_large.jpg
iCar Catat 1.000 SPK di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/15/3235912/chery_q-Ru49_large.jpg
Chery Raup 3.500 SPK di GIIAS 2026, Mobil Listrik Baru Sumbang 50% Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/15/3235904/aion_v-8dwk_large.jpg
GAC Indonesia Catat 2.170 SPK di GIIAS 2026, Aion V Jadi yang Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/15/3235742/chery_q_di_giias_2026-3POJ_large.jpg
Chery Q Raih Penghargaan Hatchback Favorit di GIIAS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/15/3235738/daihatsu_sigra-KprQ_large.jpg
Daihatsu Catat 591 SPK di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/15/3235687/mitsubishi_xforce_hybrid-HrLD_large.jpg
Lampaui Target, Mitsubishi Raup 3.212 SPK di GIIAS 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement