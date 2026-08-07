Ramaikan MPV Listrik Premium, Mifa 9 Dibanderol Nyaris Rp1 Miliar

TANGERANG - Maxus Mifa 9 hadir memanaskan segmen MPV listrik premium. Mifa 9 yang juga melantai pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus itu dibanderol dengan harga nyaris Rp1 miliar.

Tren mobil listrik terus meningkat dari tahun ke tahun. Kini mobil listrik menyasar berbagai segmen, mulai dari city car, hatcback, SUV, hingga MPV yang premium sekalipun.

Kehadiran berbagai mobil listrik ini menambah luas pilihan bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan elektrifikasi.

Chief Executive Officer (CEO) Maxus Indonesia, Jerry Huang, menjelaskan partisipasi pihaknya di GIIAS 2026 merupakan wujud komitmen pihaknya untuk menghadirkan inovasi kendaraan listrik premium bagi pasar Indonesia.

"Melalui Mifa 9, kami menawarkan sebuah pengalaman berkendara yang menggabungkan desain elegan, teknologi canggih, serta kenyamanan kelas premium,” kata Jerry Huang, di arena GIIAS 2026, dikutip pada Jumat (7/8/2026).

Secara dimensi, Mifa 9 memiliki panjang 5.270 mm, lebar 2.000 mm, tinggi 1.840 mm, dan wheelbase sepanjang 3.200 mm.

Dari sisi desain, Mifa 9 tampil dengan siluet yang modern dan elegan. Garis bodi dipadukan lampu LED berdesain futuristis menciptakan karakter premium. Bagian kabinnya juga terasa eksklusif.

Maxus Mifa 9 hadir dengan desain captain seat. Baris kedua dilengkapi fitur pijat (massage), pemanas (heating), ventilasi atau pendingin kursi (ventilation), pengaturan elektrik (electric adjustment), serta leg rest.