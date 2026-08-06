Banyak Mobil Hybrid Jarak Tempuh hingga 1.000 Km, Ini Modal Mitsubishi Xforce Bersaing

Banyak Mobil Hybrid Jarak Tempuh hingga 1.000 Km, Ini Modal Mitsubishi Xforce Bersaing (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Mitsubishi Xforce hybrid disebut dapat menempuh jarak lebih dari 1.000 km dalam satu pengisian tangki penuh. Namun, banyak pula model hybrid lain yang juga mampu menempuh jarak hingga lebih dari 1.000 km.

Terkait hal ini, Director of Sales & Marketing Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Irwan Kuncoro, mengakui persaingan segmen compact SUV sangat sengit. Namun, ia meyakini, Xforce hybrid yang baru meluncur dapat bersaing.

“Betul. Segmen small SUV atau compact SUV ini memang segmen yang ramai terus banyak brand-brand baru, banyak EV jg masuk di situ. Tapi, sebenarnya untuk Mitsubishi ini bukan pertama kali masuk belakangan. Kita beberapa kali masuk belakangan, tapi faktanya produk Mitsubishi bisa diterima di market,” tutur Irwan di arena GIIAS 2026, dikutip Kamis (6/8/2026).

Ia percaya diri Xforce hybrid mampu bersaing di segmen compact SUV dengan melihat antuasiasme pasar saat model tersebut diluncurkan.

“Tapi kita melihat (saat-red) dilaunching ini respons market kita lihatnya cukup baik jadi kita cukup confident,” ucapnya.

Di sisi lain, meski kini banyak mobil hybrid yang mampu melaju hingga 1.000 km, Irwan mengungkapkan, ada sejumlah hal yang diperhatikan. Hal ini mulai dari produk, fitur, teknologi hybrid yang digunakan, performa dan kenyamanan, hingga harga. Untuk harga, persaingan SUV compact hybrid sangat sengit khususnya dengan hadirnya mobil-mobil dari brand China.

“Harga juga walaupun harga bukan strategi utama kami, tapi finansial bagus bisa diterima juga,” ucap Irwan.

Selain itu, layanan purnajual juga memegang peranan penting dalam bersaing di pasar yang kini kian kompetitif. Irwan menjelaskan, eksistensi selama 55 tahun Mitsubishi di Indonesia juga menjadi hal penting untuk dapat menggaet kepercayaan konsumen.

“Jadi jangan lupa produk bukan satu-satunya, tapi aftersales termasuk garansi itu juga semuanya jadi pertimbangan. Brand kami sudah 55 tahun juga modal untuk bisa konsumen trust. Kami percaya diri untuk bisa bersaing di pasar yang memang cukup tough ya persaingannya,” tutur Irwan.