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Ketika Toyota Alphard HEV Jadi Mobil Jemputan Penumpang Garuda Indonesia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |19:14 WIB
Ketika Toyota Alphard HEV Jadi Mobil Jemputan Penumpang Garuda Indonesia
Ketika Toyota Alphard HEV Jadi Mobil Jemputan Penumpang Garuda Indonesia (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - Penumpang Garuda Indonesia kini bisa dijemput dengan Toyota Alphard hybrid electric vehicle (HEV). Hal ini berkat kolaborasi antara PT Toyota-Astra Motor (TAM) dengan Garuda Indonesia.

Penumpang dapat merasakan layanan premium ini saat hendak menuju Bandara Soekano Hatta. Namun, batas maksimal penjemputan adalah 45 km.

"Bagi Toyota, mobilitas bukan hanya tentang kendaraan, tetapi tentang bagaimana kami dapat menghadirkan pengalaman perjalanan yang berharga bagi setiap pelanggan," tutur Marketing Director PT TAM, Hiroyuki Oide, di arena GIIAS 2026, Selasa (4/8/2026).

"Melalui kolaborasi bersama Garuda Indonesia dan dengan semangat ‘Hybrid EV untuk Semua’, kami ingin menghadirkan perjalanan yang semakin practical dan seamless dari awal hingga akhir dengan Toyota Hybrid EV,” katanya.

Layanan Timeless Luxury Experience ini ditujukan hanya untuk Penumpang First Class dan Business Class Garuda Indonesia. Selain itu, anggota GarudaMiles Platinum juga bisa dijemput dengan Toyota Alphard HEV untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Nantinya, penumpang yang ingin mencoba layanan ini akan diversifikasi terlebih dulu. Kemudian penumpang bisa dijemput sesuai urutan dan sesuai dengan ketersediaan kuota kendaraan.

Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim, menyampaikan pihaknya meyakini pengalaman sebuah perjalanan tidak hanya dibentuk ketika pengguna jasa berada di dalam pesawat, tetapi sejak mereka memulai perjalanan hingga tiba di tujuan. 

 

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