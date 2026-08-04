Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

7 Mobil Harga Rp100 Jutaan di GIIAS 2026, Ini Daftarnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |11:48 WIB
7 Mobil Harga Rp100 Jutaan di GIIAS 2026, Ini Daftarnya
BYD Atto 1 menjadi salah satu mobil dengan banderol harga Rp100 Jutaan di GIIAS 2026. (Foto: Erha/Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Ada 7 mobil harga Rp100 jutaan yang dapat ditemukan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Bahkan, ada beberapa mobil listrik.

Pameran otomotif tahunan ini menjadi ajang bagi produsen memamerkan sejumlah modelnya. Itu termasuk dengan model yang baru diluncurkan.

Bagi pengunjung, momen GIIAS bisa jadi ajang yang tepat untuk mencari atau membeli mobil baru. Pasalnya, banyak sekali mobil yang dipasarkan.

Harganya pun beragam. Dari yang Rp100 jutaan hingga tembus miliaran rupiah.

Bagi yang mencari mobil dengan harga terjangkau Rp100 jutaan, ada beberapa yang bisa dilirik. Berikut daftar mobil harga Rp100 jutaan di GIIAS 2026, sebagaimana dihimpun Okezone pada Selasa (4/8/2026):

  1. DFSK Seres E1

DFSK Seres E1 merupakan mobil listrik compact. Mobil listrik perkotaan ini dibanderol Rp219 juta. Namun, DFSK E1 dibanderol jadi Rp119 juta selama GIIAS 2026.

Untuk spesifikasinya, Seres E1 B Type atau Standard Range dibekali baterai LFP berkapasitas 13,8 kWh. Mobil listrik ini memiliki jarak tempuh sekitar 180 km (NEDC) dengan daya motor 25 kW dan torsi 100 Nm.

  1. Daihatsu Ayla

Daihatsu Ayla merupakan mobil low cost green car (LCGC). Mobil ini menyasar first car buyer.

Daihatsu Ayla dibanderol mulai dari Rp143 juta. Namun, pada GIIAS 2026, varian termurah Daihatsu Ayla dibanderol sekitar Rp120 jutaan.

Untuk spesifikasinya, Ayla menggunakan mesin 1,0 liter tiga silinder berkapasitas 998 cc. Mesin itu sanggup menyemburkan tenaga hingga 67 PS dan torsi 89 Nm.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/15/3233967//toyota_lc_fj-IXWx_large.jpeg
Melantai di GIIAS 2026, Toyota Land Cruiser FJ Dinilai Dapat Buka Market Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/15/3233963//suzuki_fronx-sIvO_large.jpeg
Deretan Mobil Hybrid Suzuki di GIIAS 2026, Ada 2 Model Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/15/3233960//lepas_e4_ev-TBpg_large.jpeg
Kolaborasi dengan Jakarta Fashion Week di GIIAS 2026, Lepas Sasar Kaum Hawa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/15/3233941//giias_2026-ZTh7_large.jpeg
Menperin Yakin Penjualan Mobil Tahun Ini Lampaui 850 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/15/3233938//simulator_motogp_di_booth_pertamina-wCcx_large.jpeg
Ramaikan GIIAS 2026, Pertamina Dorong Industri Otomotif hingga Bawa Simulator MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/15/3233936//wuling_aira_ev-QcRN_large.jpeg
Wuling Bawa Mobil Bensin hingga PHEV di GIIAS 2026, Siapkan 10 Unit Test Drive
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement