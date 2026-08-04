7 Mobil Harga Rp100 Jutaan di GIIAS 2026, Ini Daftarnya

BYD Atto 1 menjadi salah satu mobil dengan banderol harga Rp100 Jutaan di GIIAS 2026. (Foto: Erha/Okezone)

TANGERANG - Ada 7 mobil harga Rp100 jutaan yang dapat ditemukan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Bahkan, ada beberapa mobil listrik.

Pameran otomotif tahunan ini menjadi ajang bagi produsen memamerkan sejumlah modelnya. Itu termasuk dengan model yang baru diluncurkan.

Bagi pengunjung, momen GIIAS bisa jadi ajang yang tepat untuk mencari atau membeli mobil baru. Pasalnya, banyak sekali mobil yang dipasarkan.

Harganya pun beragam. Dari yang Rp100 jutaan hingga tembus miliaran rupiah.

Bagi yang mencari mobil dengan harga terjangkau Rp100 jutaan, ada beberapa yang bisa dilirik. Berikut daftar mobil harga Rp100 jutaan di GIIAS 2026, sebagaimana dihimpun Okezone pada Selasa (4/8/2026):

DFSK Seres E1

DFSK Seres E1 merupakan mobil listrik compact. Mobil listrik perkotaan ini dibanderol Rp219 juta. Namun, DFSK E1 dibanderol jadi Rp119 juta selama GIIAS 2026.

Untuk spesifikasinya, Seres E1 B Type atau Standard Range dibekali baterai LFP berkapasitas 13,8 kWh. Mobil listrik ini memiliki jarak tempuh sekitar 180 km (NEDC) dengan daya motor 25 kW dan torsi 100 Nm.

Daihatsu Ayla

Daihatsu Ayla merupakan mobil low cost green car (LCGC). Mobil ini menyasar first car buyer.

Daihatsu Ayla dibanderol mulai dari Rp143 juta. Namun, pada GIIAS 2026, varian termurah Daihatsu Ayla dibanderol sekitar Rp120 jutaan.

Untuk spesifikasinya, Ayla menggunakan mesin 1,0 liter tiga silinder berkapasitas 998 cc. Mesin itu sanggup menyemburkan tenaga hingga 67 PS dan torsi 89 Nm.