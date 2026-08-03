Menperin Yakin Penjualan Mobil Tahun Ini Lampaui 850 Ribu Unit

Menperin Yakin Penjualan Mobil Tahun Ini Lampaui 850 Ribu Unit (Ilustrasi/Okezone)

TANGERANG - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini penjualan mobil di Indonesia tahun ini bisa melampaui jumlah 850 ribu unit. Hal ini mengacu pada penjualan semester I 2026.

Diketahui, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menargetkan penjualan mobil pada 2026 dapat mencapai 850 ribu unit.

Namun, Menperin justru melihat sebaliknya. Ia mengatakan, target tersebut menjadi titik minimal penjualan mobil di Indonesia tahun ini.

"Angka yang tadi saya sampaikan, 850.000 unit minimal target tahun ini, seharusnya bukan menjadi batas atas," katanya di arena GIIAS 2026, dikutip pada Senin (3/8/2026).

Pasalnya, ia menilai pasar otomotif di Indonesia masih memiliki potensi. Hal ini jika merujuk rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih tergolong rendah yakni baru mencapai 19 unit per 1.000 penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan pasar otomotif nasional masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar.

"Pasar otomotif Indonesia jauh dari posisi jenuh. Bahkan, kita harus berani mengatakan pasar, ya, pasar otomotif kita justru baru dimulai," ucapnya.

Diketahui, berdasarkan data Gaikindo, secara kumulatif, penjualan wholesales (pabrik ke diler) dari Januari-Juni 2026 sebanyak 436.564 unit.