Peran Dashcam Kini Tak Lagi Aksesori Pelengkap, tapi Kebutuhan Krusial

Peran Dashcam Kini Tak Lagi Aksesori Pelengkap, tapi Kebutuhan Krusial

JAKARTA - Penggunaan dashcam (kamera dashbor) kini semakin marak. Keberadaan dashcam dapat membuat perjalanan menjadi lebih aman. Namun, seiring perjalanannya, dashcam kini tak lagi dianggap sebagai aksesori pelengkap.

Dashcam umumnya dipasang di bagian tengah kaca depan. Hal ini untuk memberikan sudut pandang yang luas, tanpa mengganggu pandangan pengemudi.

Dashcam memiliki peran penting. Pasalnya, kamera dashbor itu bisa merekam segala situasi. Hal ini dapat membuat perjalanan menjadi lebih aman ketika terjadi hal-hal tidak diinginkan.

Misalnya, saat terjadi kecelakaan, rekaman pada dashcam dapat menjadi bukti dari peristiwa tersebut.

Senior Marketing & PR Manager 70mai, Deodato Esperanza Alano, mengungkapkan adanya pergeseran mengenai peran dashcam. Hal ini berdasarkan eksistensi pihaknya dalam 10 tahun terakhir.

"10 tahun ini menandai perjalanan peran dashcam di Indonesia, dari yang dianggap perangkat pelengkap menjadi kebutuhan krusial mobilitas harian," ujarnya di arena GIIAS 2026, dikutip Minggu (2/8/2026).

Pada pameran otomotif tahunan itu, pihaknya menyediakan layanan konsultasi mengenai kebutuhan keamanan berkendara, hingga mendapatkan informasi mengenai teknologi dan fitur yang dirancang untuk mendukung pengalaman berkendara yang lebih aman dan nyaman. Pihaknya juga membawa sejumlah model dashbor yang dipasarkan.

"Kehadiran kami di GIIAS 2026 difokuskan untuk memberikan hands-on experience dan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai fungsi krusial dashcam dalam berkendara," tutur Deodato Esperanza Alano.