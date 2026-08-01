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Generasi Terbaru Mazda CX-5 Meluncur di Indonesia, Segini Harganya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |20:13 WIB
Generasi Terbaru Mazda CX-5 Meluncur di Indonesia, Segini Harganya
Generasi Terbaru Mazda CX-5 Meluncur di Indonesia, Segini Harganya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - Mazda CX-5 generasi terbaru meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia international Auto Show (GIIAS) 2026. Generasi ketiga Mazda cx-5 tersebut dibanderol mulai dari Rp500 jutaan. 

Diketahui, CX-5 menjadi andalan Mazda di global. Selama 15 tahun, model ini telah laku terjual 5 juta unit hingga akhir 2025.

Chief Operating Officer PT Eurokars Motor, Ricky Thio menjelaskan, CX-5 memiliki arti yang sangat penting bagi perjalanan Mazda. Ia melanjutkan, modeling menjadi salah satu ikon yang membentuk identitas brand Mazda. 

“Karena itulah, ketika mengembangkan generasi ketiga, fokus Mazda bukanlah menciptakan Mazda CX-5 yang sepenuhnya berbeda, melainkan menyempurnakan seluruh aspek,” tutur Ricky Thio di arena GIIAS 2026, ICE BSD Tangerang, Jumat (31/7/2026). 

Model ini juga diyakini dapat berkontribusi terhadap penjualan brand asal Jepang itu di Indonesia. 

“Kami percaya The All-New Mazda CX-5 akan melanjutkan warisan tersebut sekaligus memperkuat posisi Mazda di Indonesia melalui sebuah SUV premium,yang semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan kami,” ujar Ricky Thio.

Mazda CX-5 ditenagai mesin SKYACTIV-G 2.5 generasi terbaru. Mesin itu sanggup memuntahkan tenaga hingga 179 PS dan torsi maksimum 240 Nm.

Pada bagian interior, The All-New Mazda CX-5 disematkan layar sentuh 12,9 inci, panel instrumen digital 10,25 inci, Active Driving Display, Capacitive Steering Switches, serta sistem audio BOSE dengan 12 titik speaker. 

 

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Topik Artikel :
Mazda CX-5 Mazda GIIAS GIIAS 2026
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