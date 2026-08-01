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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tak Cuma Beli Mobil Baru, Tren Tukar Tambah Kendaraan Meningkat di GIIAS

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |18:36 WIB
Tak Cuma Beli Mobil Baru, Tren Tukar Tambah Kendaraan Meningkat di GIIAS
Tak Cuma Beli Mobil Baru, Tren Tukar Tambah Kendaraan Meningkat di GIIAS (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 menjadi momen bagi para konsumen untuk melihat-lihat, mengincar, atau membeli mobil baru. Pasalnya, pada pameran otomotif tahunan itu, biasanya sejumlah brand memberikan sejumlah program untuk menggaet calon konsumen. 

1. Tren Tukar Tambah di GIIAS

Meski begitu, ternyata GIIAS tak melulu soal membeli mobil baru. Namun, tak sedikit pula konsumen yang tukar tambah kendaraannya pada pameran ini. 

President Director of OLXmobbi, Naga Sujady, menjelaskan pada momen GIIAS, tak sedikit konsumen yang ingin tukar tambah dengan mobil lamanya. Ia melanjutkan, dari tahun ke tahun, tren tukar mobil lama ke baru pun positif di pameran tersebut.

Pasalnya, bagi calon konsumen, ada sejumlah tantangan dalam membeli mobil baru.

“Ketika ingin melakukan upgrade kendaraan, salah satu tantangan konsumen adalah bagaimana menjual mobil lama secara praktis sekaligus mendapatkan harga yang kompetitif. Untuk itu, kemudahan dalam trade-in merupakan kunci sukses dalam mendongkrak penyerapan kendaraan baru. Dengan menghadirkan solusi trade-in bebas ribet, OLXmobbi tidak sekadar mengakomodasi kebutuhan konsumen, tapi juga turut mempercepat perputaran roda ekonomi di sektor otomotif,” ujar Naga Sujady.

Pihaknya mencatat, terjadi peningkatan trade in kendaraan dari tahun ke tahun penyelenggaraan GIIAS. Bahkan di GIIAS 2025 lalu, terjadi peningkatan trade-in dan penyerapan mobil mencapai 68% atau hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, di GIIAS 2024, trade-in dan penyerapan juga meningkat 26% dibandingkan tahun 2023. 

TREN TUKAR TAMBAH KENDARAAN DI GIIAS

Pada GIIAS 2025, pihaknya mencatat model yang paling banyak diinspeksi. Model tersebut adalah Toyota Kijang Innova, Toyota Avanza, dan Toyota Rush.

Dari sisi merek, mobil dari brand Jepang juga masih mendominasi. Toyota menjadi kendaraan yang paling banyak mengikuti proses trade-in, disusul Honda dan Daihatsu. 

 

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Topik Artikel :
Otomotif GIIAS GIIAS 2026
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