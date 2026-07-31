3 Tips Beli Mobil Baru di GIIAS 2026, Jangan Lupa Test Drive

TANGERANG - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 menjadi momen bagi masyarakat untuk melihat-lihat atau membeli mobil baru. Pasalnya, pada pameran itu biasanya ada harga khusus yang ditawarkan untuk memikat pengunjung.

Sebelum memutuskan membeli mobil baru, sebaiknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal ini agar pembelian tidak berujung kecewa.

Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra, menjelaskan pembelian mobil adalah investasi mobilitas jangka panjang yang membutuhkan evaluasi menyeluruh.

“Saat membeli mobil, konsumen perlu meninjau berbagai aspek secara komprehensif, mulai dari kesesuaian spesifikasi dengan aktivitas harian, keandalan produk, hingga kesiapan jaringan purna jual. Lebih dari itu, pelanggan memiliki hak penuh untuk melakukan pengecekan final saat serah terima guna memastikan unit yang diterima benar-benar memenuhi standar dan siap beroperasi,” ujar Donny.

Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan saat memutuskan hendak membeli mobil baru:

1. Tentukan Pilihan

Langkah awal yang dilalui calon konsumen akan menentukan kepuasan akhir. Pada tahap ini, prioritas terdapat pada memilih produk sesuai kebutuhan, melakukan test drive, menggali penawaran dan manfaat, hingga mengetahui detail proses sebelum kepemilikan kendaraan.

Di samping memilih mobil dengan tampilan sesuai selera, calon pembeli perlu fokus pada tujuan dasarnya. Buat perbandingan beberapa produk, termasuk kelengkapan esensial yang sesuai kebutuhan. Tak lupa juga mencatat harga jual yang ditawarkan sebelum mendapatkan program apa pun.