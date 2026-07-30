GIIAS 2026 Mulai Dibuka Hari Ini, Cek Jadwal dan Harga Tiketnya

TANGERANG - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 mulai digelar hari ini, Kamis (30/7/2026). Pameran yang bertempat di ICE BSD City Tangerang, Banten, itu akan diselenggarakan hingga 9 Agustus 2026.

GIIAS 2026 menjadi ajang bagi brand untuk memamerkan modelnya kepada para pengunjung. Pameran ini juga diharapkan dapat mendorong pasar otomotif nasional.

"Kami yakin penyelenggaraan GIIAS dapat semakin mendorong industri otomotif di Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang," tutur Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Putu Juli Ardika, dikutip Kamis (30/7/2026).

Pada tahun ini, total lebih dari 65 merek peserta mulai dari kendaraan penumpang, kendaraan komersial, sepeda motor, karoseri, dan ratusan merek industri pendukung.

Pada kategori mobil penumpang, sebanyak 43 merek siap berpartisipasi. Merek tersebut adalah Aletra, Audi, BAIC, BAW, BMW, BYD, Changan, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, Ford, GAC Indonesia, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Icar, Jaecoo, Jeep, Jetour, KIA, Leapmotor, Lepas, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Nissan, Polytron, Subaru, Suzuki, Solarky, Toyota, VinFast, Volkswagen, Volvo, Wuling, Xpeng, dan Zeekr.

Sementara 7 merek kendaraan komersial ikut serta, yaitu DFSK, Farizon, Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, SAG, dan UD Trucks.

Dari kendaraan roda dua, terdapat 13 merek ikut serta pada GIIAS 2026. Ke-13 merek sepeda motor tersebut adalah Alva, Astra Honda Motor, BMW Motorrad, Can-am, Exotic, Harley-Davidson, Kupprum, NUV, Pacific e-bike, Polytron, Royal Enfield, Scomadi, hingga Triumph.