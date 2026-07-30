Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS 2026 Mulai Dibuka Hari Ini, Cek Jadwal dan Harga Tiketnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |11:25 WIB
GIIAS 2026 Mulai Dibuka Hari Ini, Cek Jadwal dan Harga Tiketnya
Ilustrasi. (Foto: Erha/Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 mulai digelar hari ini, Kamis (30/7/2026). Pameran yang bertempat di ICE BSD City Tangerang, Banten, itu akan diselenggarakan hingga 9 Agustus 2026.

GIIAS 2026 menjadi ajang bagi brand untuk memamerkan modelnya kepada para pengunjung. Pameran ini juga diharapkan dapat mendorong pasar otomotif nasional.

"Kami yakin penyelenggaraan GIIAS dapat semakin mendorong industri otomotif di Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang," tutur Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Putu Juli Ardika, dikutip Kamis (30/7/2026).

Pada tahun ini, total lebih dari 65 merek peserta mulai dari kendaraan penumpang, kendaraan komersial, sepeda motor, karoseri, dan ratusan merek industri pendukung.

Pada kategori mobil penumpang, sebanyak 43 merek siap berpartisipasi. Merek tersebut adalah Aletra, Audi, BAIC, BAW, BMW, BYD, Changan, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, Ford, GAC Indonesia, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Icar, Jaecoo, Jeep, Jetour, KIA, Leapmotor, Lepas, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Nissan, Polytron, Subaru, Suzuki, Solarky, Toyota, VinFast, Volkswagen, Volvo, Wuling, Xpeng, dan Zeekr.

Sementara 7 merek kendaraan komersial ikut serta, yaitu DFSK, Farizon, Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, SAG, dan UD Trucks.

Dari kendaraan roda dua, terdapat 13 merek ikut serta pada GIIAS 2026. Ke-13 merek sepeda motor tersebut adalah Alva, Astra Honda Motor, BMW Motorrad, Can-am, Exotic, Harley-Davidson, Kupprum, NUV, Pacific e-bike, Polytron, Royal Enfield, Scomadi, hingga Triumph.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/15/3233131//new_daihatsu_sigra-lYWA_large.jpg
Daihatsu Sigra Baru dan Terios Edisi Spesial Meluncur di GIIAS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/15/3233128//byd_m6_ev_dan_m6_dm-i1tV_large.jpg
BYD M6 EV dan DM Rakitan Lokal Meluncur di GIIAS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/15/3233126//jetour_t2_i_dm-CxGJ_large.jpg
Jetour T2 i-DM Resmi Meluncur, Dibanderol Rp688 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/15/3233091//wuling_aira_ev-Jkdb_large.jpeg
Wuling Aira EV Meluncur di GIIAS 2026, Harganya Rp155 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/15/3233085//geely_coolray-hU1X_large.jpg
Geely Coolray Meluncur di GIIAS 2026, Harga Mulai Rp333 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/15/3233083//baic_t1-Ine4_large.jpg
BAIC T1 Meluncur di GIIAS 2026, Harganya Rp300 Jutaan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement