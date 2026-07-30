Jetour T2 i-DM Resmi Meluncur, Dibanderol Rp688 Juta

TANGERANG - Jetour menambah lini model plug in hybrid electric vehicle (PHEV) mereka di Indonesia. Jetour T2 Intelligent Dual Mode (i-DM), menjadi model baru dengan teknologi tersebut yang meluncur di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

1. Jetour T2 i-DM

Sebelumnya, Jetour telah memasarkan T1 i-DM (PHEV) di Indonesia. Kini, T2 juga dihadirkan dengan varian teknologi i-DM.

"Kami bangga dapat secara resmi menghadirkan Jetour T2 i-DM ke Indonesia," ujar President Director PT Jetour Sales Indonesia, Caroline Ling, di arena GIIAS 2026, Rabu (29/7/2026).

Ia menjelaskan, kehadiran model ini merupakan langkah penting bagi pihaknya untuk membawa era baru adventure SUV ke pasar Indonesia, sekaligus memperluas akses konsumen terhadap teknologi i-DM.

Jetour T2 iDM di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

"Kami yakin, Jetour T2 i-DM dapat menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang menginginkan kendaraan dengan karakter adventure yang kuat, namun tetap menawarkan efisiensi dan fleksibilitas untuk penggunaan sehari-hari maupun perjalanan yang lebih jauh,” ucapnya.

Spesifikasi Jetour T2 i-DM

Jetour T2 i-DM mengintegrasikan Hybrid Dedicated Engine Generasi kelima ACTECO 1.5 TGDI, CATL LFP Battery 18,4 kWh, dan 3-Speed Dedicated Hybrid Transmission dengan Dual Electric Motor dalam satu sistem.

Dengan kombinasi teknologi itu, Jetour T2 i-DM diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 1.200 kilometer dalam satu kali pengisian penuh baterai dan tangki bahan bakar.