Wuling Aira EV Meluncur di GIIAS 2026, Harganya Rp155 Juta!

TANGERANG - Wuling Aira EV resmi meluncur di Indonesia pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Mobil listrik tersebut dibanderol mulai Rp155 juta.

Peluncuran Wuling Aira EV menandai perjalanan brand asal China tersebut di Indonesia.

Diketahui, tren kendaraan listrik terus meningkat di Tanah Air. Hingga Juni 2026, populasi kendaraan listrik di Indonesia telah melampaui 236 ribu unit dengan kontribusi sebesar 16% terhadap total pasar otomotif nasional.

Di sisi lain, electric vehicle menjadi kontributor terbesar pasar city car dengan pangsa 51%. Hal ini menjadi alasan Wuling untuk meluncurkan Aira EV.

Aira EV hadir sebagai electric city car. Aira EV tersedia dalam dua pilihan varian, yaitu Standard Range dengan jarak tempuh hingga 205 km (CLTC) dan Long Range dengan jarak tempuh hingga 301 km (CLTC).