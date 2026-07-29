Geely Coolray Meluncur di GIIAS 2026, Harga Mulai Rp333 Juta

Geely Coolray Meluncur di GIIAS 2026, Harga Mulai Rp333 Juta (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Geely Auto Indonesia secara resmi meluncurkan Geely Coolray di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Geely Coolray dibanderol mulai dari Rp333 juta on the road (OTR) Jakarta.

1. Geely Coolray

Geely Coolray menjadi mobil dengan mesin bensin pertama yang dipasarkan brand asal China tersebut di Indonesia. Sebelumnya, Geely telah memasarkan mobil hybrid dan listrik di Tanah Air.

Kehadiran Geely Coolray melengkapi line up produk mereka di Indonesia, mulai dari EV, PHEV, hingga ICE.

“Geely melihat segmen kendaraan berbasis ICE di Indonesia masih sangat potensial, sekitar 75% konsumen yang masih memilih kendaraan berbasis ICE. Untuk itu, Geely Coolray hadir bagi konsumen yang menginginkan SUV dengan performa responsif serta desain yang timeless dan sporty,” ujar Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, di arena GIIAS 2026,

Geely Coolray tersedia dalam dua varian, Standard dan Flagship. Pada varian Flagship dilengkapi two-tone exterior, rear spoiler, velg 18 inci, serta red brake calipers.

Geely Coolray di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Geely Coolray dibekali mesin 1.5L Turbocharged yang dipadukan transmisi 7-Speed Wet Dual-Clutch Transmission (7DCT). Mesin itu mampu menghasilkan tenaga hingga 174 PS dan torsi maksimum 290 Nm.

Model ini memiliki 4 pilihan mode berkendara, yaitu Eco, Comfort, Sport, dan Adaptive.