Viral di Eropa, Jadi Alasan Hyundai Ioniq 3 Melantai di GIIAS 2026

JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto, mengungkap alasan pihaknya memamerkan Ioniq 3 dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Pameran otomotif tahunan ini siap digelar pada 30 Juli hingga 9 Agustus mendatang di BSD City, Tangerang.

1. Ioniq 3 Melantai di GIIAS 2026

Frans mengungkapkan, kehadiran Ioniq 3 di GIIAS kali ini merupakan langkah strategis untuk membaca animo konsumen Tanah Air. Apalagi, mobil listrik dengan konsep aerodynamic hatchback tersebut sebelumnya sukses mencuri perhatian dan sangat digemari di pasar Eropa.

"Ya, kita akan cek ombak kira-kira seperti apa nanti animo dari masyarakat Indonesia. Intinya, semua produk yang sudah diperkenalkan secara global, apabila memang ada kebutuhan dan sesuai dengan karakteristik market di Indonesia, pasti akan kita perkenalkan," ujar Frans saat ditemui di iNews Tower, Kamis (9/7/2026).

Melalui momentum GIIAS 2026, HMID ingin memanfaatkan status Ioniq 3 sebagai special display untuk studi mengenai penerimaannya di pasar Indonesia.