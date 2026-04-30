Hyundai dan TVS Kolaborasi Kembangkan Kendaraan Listrik Roda Tiga

JAKARTA - Hyundai Motor Company (Hyundai Motor) dan TVS Motor Company Ltd (TVS Motor) berkolaborasi untuk menggarap proyek kendaraan listrik roda tiga. Kendaraan ramah lingkungan ini nantinya dipasarkan di India.

1. Kolaborasi Hyundai-TVS

Kerja sama ini terjalin setelah kedua pihak menandatangani Perjanjian Pengembangan Bersama untuk mempercepat pengembangan dan komersialisasi Electric Three-Wheeler (E3W). Kemitraan yang diresmikan setelah presentasi konsep E3W yang sukses di Bharat Mobility Global Expo 2025 ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan solusi mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di India.

Berdasarkan kesepakatan yang terjalin, Hyundai Motor akan memimpin proses desain dan ikut mengembangkan E3W berbekal keahlian riset dan pengembangan, teknologi mobilitas mutakhir, serta pendekatan desain yang humanis.

“Hyundai Motor Company sudah lama mencari cara untuk berkontribusi dalam meningkatkan ekosistem transportasi di India sebagai salah satu pasar utama kami. Kolaborasi dengan TVS Motor merupakan keputusan strategis yang lahir dari upaya tersebut," ujar Senior Vice President of Corporate Strategy & Planning, Hyundai Motor Company, Joongsun Ko, dikutip Kamis (30/4/2026).

"Kami berharap E3W hasil pengembangan bersama ini mampu membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat di seluruh India terhadap transportasi yang lebih aman dan ramah lingkungan,” ujarnya.

E3W ini akan dirancang untuk mengatasi tantangan mobilitas yang ada di India, sekaligus menghadirkan solusi berkelanjutan yang sesuai dengan kondisi jalan dan infrastruktur perkotaan setempat.

TVS Motor akan berkolaborasi dalam mengembangkan produk ini dengan memanfaatkan platform listrik, keahlian teknik yang luas di bidang kendaraan roda tiga, serta pemahaman tentang pasar India. Berbekal reputasinya atas kredibilitas dan kualitas, TVS akan memimpin penjualan di pasar India. Sementara fasilitas produksinya di India akan memenuhi permintaan pasar setempat serta kebutuhan ekspor di masa mendatang.

“Perjanjian Pengembangan Bersama ini menandai langkah penting dalam kemitraan kami dengan Hyundai Motor Company dan memperkuat ambisi bersama kami untuk mengembangkan solusi kendaraan roda tiga listrik," kata Presiden Bidang Strategi Grup di TVS Motor Company, Sharad Mishra.