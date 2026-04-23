Hyundai Ioniq 3 Resmi Diperkenalkan, Intip Spesifikasinya

JAKARTA - Hyundai Motor memperkenalkan Ioniq 3. Compact hatchback listrik itu diperkenalakan untuk pasar Eropa.

Ioniq 3 mengusung tipologi baru “Aero Hatch” dengan siluet yang mengoptimalkan efisiensi dari segi aerodinamika dan menciptakan ruang interior yang tetap lapang. Bagian depannya yang rendah dan ramping bertransisi ke roofline khas yang membentang lurus di atas penumpang depan dan belakang sebelum melandai ke bawah.

“Ioniq 3 menghadirkan desain yang berani, pengalaman berkendara yang menyenangkan, dan fitur canggih khas Ioniq ke lebih banyak pelanggan di Eropa,” ujar Xavier Martinet, President and CEO of Hyundai Motor Europe, dikutip Kamis (23/4/2026).

Xavier menjelaskan, Ioniq 3 dirancang untuk kebutuhan harian berkat jarak tempuh serta aerodinamikanya.

"Kehadiran Iioniq 3 juga menandai debut sistem infotainment Pleos Connect yang menghadirkan grafik tajam, pengalaman penggunaan yang intuitif, dan berbagai opsi kustomisasi yang meningkatkan standar di segmen compact hatchback,” tuturnya.

1. Spesifikasi Ioniq 3

Ioniq 3 menggunakan platform Electric-Global Modular Platform (E-GMP) dari Hyundai Motor Group dengan arsitektur 400 volt.

Compact hatchback ini hadir dengan 2 pilihan baterai jarak tempuh WLTP sekitar 344 km (Standard Range) dan 496 km (Long Range).