Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ikuti GPS, Pengemudi Mazda Ini Nyasar Masuk ke Jalur Kereta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |11:14 WIB
Ikuti GPS, Pengemudi Mazda Ini Nyasar Masuk ke Jalur Kereta
Ikuti GPS, Pengemudi Mazda Ini Nyasar Masuk ke Jalur Kereta (Carscoops)
A
A
A

JAKARTA - GPS menjadi andalan bagi pengemudi sebagai pegangan untuk petunjuk arah. Namun, siapa sangka, mengikuti GPS berakhir masuk ke jalur kereta hingga mengakibatkan perjalanan kereta terganggu hingga berjam-jam. 

1. Nyasar Masuk Rel Kereta

Peristiwa dialami seorang wanita lanjut usia (lansia) di Seattle, Amerika Serikat (AS), Selasa kemarin. Melansir Carscoops, Sabtu (6/6/2026), polisi setempat mengatakan, wanita itu dengan setia mengikuti GPS-nya bahkan ketika GPS tersebut membawanya ke jalur kereta api layang. Hal ini membuat seluruh jalur kereta api berhenti selama berjam-jam.

Insiden itu terjadi Selasa malam di dekat Stasiun Mount Baker. Pengemudi terjebak di jalur kereta api Sound Transit Jalur 1. 

Menurut polisi Seattle, wanita itu tampak bingung dan mengatakan kepada petugas bahwa dia telah mengikuti GPS-nya ketika dia berakhir di jalur kereta api. Tidak jelas sistem navigasi apa yang digunakan.

Para saksi mata merekam momen ketika wanita itu terjebak di jalur kereta api. Meskipun tidak dilengkapi untuk tugas di atas rel/di luar jalan raya, Mazda CX-5 miliknya tampak sangat mahir dalam mempertahankan traksi hingga tampaknya tergelincir dari rel itu.
 
Saat petugas tanggap darurat tiba, wanita itu sudah keluar dari mobil. Ia dibawa ke rumah sakit setempat untuk pemeriksaan dan dilaporkan dalam kondisi stabil. 

Polisi mengatakan ia tidak tampak mabuk. Sebaliknya, petugas mencatat, ia sangat bingung dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjawab pertanyaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/298/3222847//viral-10JD_large.jpg
Viral! Wanita Ini Pakai 60 kg Cokelat untuk Bikin Replika Lukisan Kuno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/612/3222784//viral-PL7p_large.jpg
Viral! Konten Kreator Dirujak Netizen Gegara Parodikan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/624/3222636//viral-Zj4Y_large.jpg
Kisah Pilu Marciano, Bocah NTT yang Digambari Pakai Arang sebagai Ganti Kaus Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/612/3222365//menkes_as-XlGb_large.jpg
Viral, Menkes AS Tangkap 2 Ular Sekaligus dengan Tangan Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/65/3222398//pnj-NMw1_large.jpg
PNJ Dalami Kasus Mahasiswa Kepergok Ciuman Sesama Jenis di Area Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/65/3222392//pnj-8ymM_large.jpg
BEM PNJ Minta Kampus Transparan soal Kasus Mahasiswa Ciuman dengan Sesama Jenis
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement