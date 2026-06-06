Ikuti GPS, Pengemudi Mazda Ini Nyasar Masuk ke Jalur Kereta

JAKARTA - GPS menjadi andalan bagi pengemudi sebagai pegangan untuk petunjuk arah. Namun, siapa sangka, mengikuti GPS berakhir masuk ke jalur kereta hingga mengakibatkan perjalanan kereta terganggu hingga berjam-jam.

1. Nyasar Masuk Rel Kereta

Peristiwa dialami seorang wanita lanjut usia (lansia) di Seattle, Amerika Serikat (AS), Selasa kemarin. Melansir Carscoops, Sabtu (6/6/2026), polisi setempat mengatakan, wanita itu dengan setia mengikuti GPS-nya bahkan ketika GPS tersebut membawanya ke jalur kereta api layang. Hal ini membuat seluruh jalur kereta api berhenti selama berjam-jam.

Insiden itu terjadi Selasa malam di dekat Stasiun Mount Baker. Pengemudi terjebak di jalur kereta api Sound Transit Jalur 1.

Menurut polisi Seattle, wanita itu tampak bingung dan mengatakan kepada petugas bahwa dia telah mengikuti GPS-nya ketika dia berakhir di jalur kereta api. Tidak jelas sistem navigasi apa yang digunakan.

Para saksi mata merekam momen ketika wanita itu terjebak di jalur kereta api. Meskipun tidak dilengkapi untuk tugas di atas rel/di luar jalan raya, Mazda CX-5 miliknya tampak sangat mahir dalam mempertahankan traksi hingga tampaknya tergelincir dari rel itu.



Saat petugas tanggap darurat tiba, wanita itu sudah keluar dari mobil. Ia dibawa ke rumah sakit setempat untuk pemeriksaan dan dilaporkan dalam kondisi stabil.

Polisi mengatakan ia tidak tampak mabuk. Sebaliknya, petugas mencatat, ia sangat bingung dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjawab pertanyaan.