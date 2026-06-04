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Sinyal Mobil Baru Audi Segera Meluncur di Indonesia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |17:41 WIB
Sinyal Mobil Baru Audi Segera Meluncur di Indonesia
Sinyal Mobil Baru Audi Segera Meluncur di Indonesia (Dok Audi Indonesia)
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JAKARTA – Model Audi terbaru siap meluncur di Indonesia. Hal ini sebagaimana tersebar sejumlah bocoran mengenai model tersebut.

1. Mobil Baru Audi

Dari teaser yang dilihat, tampak siluet menggambarkan garis atap yang mengalir lebih tegas, proporsi yang semakin atletis. Dari gambar itu, tampak pendekatan desain yang lebih modern.

Model ini telah diperkenalkan di sejumlah pasar dunia dan menjadi bagian dari generasi terbaru kendaraan Audi. Namun, belum diungkap secara gamblang model anyar itu. 

Meski tampil dengan karakter yang lebih progresif, fondasi yang enjadi identitas Audi tetap dipertahankan. Ini termasuk pengalaman berkendara khas Audi yang didukung sistem penggerak quattro.

“Kami melihat model terbaru ini sebagai evolusi yang sangat menarik bagi Audi. Karakter utamanya tetap dipertahankan, termasuk filosofi quattro yang sudah menjadi bagian dari identitas Audi selama lebih dari empat dekade," ujar Chief Operating Officer, Audi Indonesia, Edo Januarko Chandra, Kamis (4/6/2026). 

"Namun di saat yang sama, Audi juga menghadirkan pendekatan yang terasa lebih modern, lebih emosional, dan semakin relevan dengan bagaimana pelanggan memaknai kemewahan saat ini,” lanjutnya.

Menjelang peluncuran resminya di Indonesia, sejumlah petunjuk mengenai model baru ini memberikan gambaran mengenai arah perkembangan Audi saat ini. 

 

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Topik Artikel :
Audi Indonesia Mobil Audi Audi
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