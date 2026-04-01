The New Audi S3 Resmi Mengaspal, Handling Lebih Tajam Akselerasi Kian Impresif

Armydian Kuniawan , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |13:05 WIB
The New Audi S3. (Foto: Audi Indonesia)
JAKARTA - Audi Indonesia resmi meluncurkan The New Audi S3 sebagai pembaruan sedan sport kompak. Model ini membawa output 333 PS (setara 328–333 horsepower) dengan peningkatan pada sektor drivetrain. Karakter berkendara memadukan kenyamanan harian dan performa responsif. Akselerasi terasa cepat namun tetap terkontrol dalam berbagai kondisi jalan. Desain eksterior mengusung bahasa S line yang lebih tegas, dengan fokus menjaga keseimbangan performa dan kenyamanan berkendara.

Fascia depan menampilkan singleframe grille frameless berukuran besar. Struktur grille terlihat lebih tajam dengan pola baru. Air intake besar membantu aliran udara menuju sistem pendinginan. Lampu utama menggunakan digital daytime running light dengan empat signature. Pengemudi dapat memilih tampilan pencahayaan sesuai preferensi. Elemen desain berbentuk L memperkuat identitas Audi Sport.

Buritan menegaskan karakter performa melalui quad tailpipes khas varian S. Lampu belakang menggunakan grafis LED dengan pola presisi. Diffuser bawah mendukung aliran udara agar tetap stabil. Garis desain belakang dibuat sederhana namun fungsional. Seluruh elemen dirancang untuk mendukung performa tanpa berlebihan, tetap konsisten dengan konsep sporty modern.

 

      
