Penjualan Ritel Daihatsu Naik Jadi 12.725 Unit pada Juni 2026, Raup Pangsa Pasar 17,1%

Penjualan Ritel Daihatsu Naik Jadi 12.725 Unit pada Juni 2026, Raup Pangsa Pasar 17,1% (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Daihatsu mencatatkan penjualan ritel sebanyak 12.725 unit pada Juni 2026. Jumlah itu naik sekitar 27% dibandingkan 10.001 unit pada Juni 2025.

1. Pangsa Pasar 17,1%

Naiknya penjualan ritel ini turut mendorong market share (pangsa pasar) Daihatsu menjadi 17,1% atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 16,1%.

Kontributor utama penjualan Daihatsu pada Juni 2026 masih didominasi sejumlah model. Gran Max Series menjadi yang terlaris dengan memberikan kontribusi sebesar 53%.

Berikut segmen LCGC melalui Sigra dan Ayla berkontribusi sebesar 30% dari total penjualan Daihatsu pada Juni 2026. Terios berkontribusi 10%.

Jika menilik data penjualan tersebut, Daihatsu menjadi pilihan pada segmen kendaraan dengan harga di bawah Rp300 juta.

"Kami bersyukur dapat menutup semester I 2026 dengan peningkatan market share menjadi 17,1%. Capaian ini merupakan wujud kepercayaan pelanggan yang terus memilih Daihatsu sebagai solusi mobilitas mereka," ujar Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor, Rokky Irvayandi, Senin (20/7/2026).

Ia melanjutkan, pihaknya ke depan akan terus menghadirkan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia, didukung layanan penjualan dan purnajual yang semakin mudah dijangkau.



(Erha Aprili Ramadhoni)