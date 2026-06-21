Puluhan Komunitas Daihatsu Kumpul di Depok, Ceria Curi Perhatian

DEPOK - Puluhan komunitas meramaikan acara Kumpul Sahabat Daihatsu di Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6/2026). Dalam kegiatan itu, terdapat sejumlah model Daihatsu modifikasi yang mencuri perhatian.

Acara ini dibuka sejak pagi hari dengan berbagai aktivitas. Melalui Kumpul Sahabat, Daihatsu ingin menghadirkan ruang yang terbuka dan inklusif agar masyarakat dapat menikmati akhir pekan bersama keluarga, sahabat, dan komunitas.

Marketing Director & Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani, menyampaikan, Kumpul Sahabat Depok merupakan bentuk nyata komitmen Daihatsu untuk terus hadir lebih dekat dan tumbuh bersama masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat Depok dan sekitarnya yang telah menjadi bagian dari perjalanan Daihatsu hingga hari ini. Melalui semangat ‘Karena Kamu Ada’, kami ingin mengajak seluruh Sahabat untuk merayakan kebersamaan dan menciptakan momen bahagia bersama keluarga, komunitas, dan orang-orang terdekat," kata Sri Agung.

Daihatsu Kumpul Sahabat Depok (Erha A Ramadhoni)

Sementara itu, Customer Relation Division Head PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation (AI DSO), Tri Mulyono mengungkapkan, Jawa Barat punya kontribusi besar terhadap industri otomotif nasional, yakni menyumbang 15,2 persen dari keseluruhan pasar nasional. Depok juga turut berkontribusi 10,2 persen dari total penjualan di Jawa Barat.

"Di Jawa Barat sendiri Depok juga memberikan kontribusi 10,2 persen terhadap total penjualan otomotif di Provinsi Jawa Barat. Sehingga memang dengan angka-angka tersebut rasanya sangat strategis buat di nasional ataupun juga di Depok," kata Tri.

Di sisi lain, pada acara ini, terdapat sejumlah mobil Daihatsu modifikasi yang menyita perhatian. Salah satunya adalah Daihatsu Ceria. Model ini meramaikan pasar Indonesia pada awal 2000-an.