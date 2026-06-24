Setahun Eksis, Segini Penjualan Daihatsu Rocky Hybrid

JAKARTA - Daihatsu Rocky hybrid sudah hampir setahun meluncur di Indonesia. Kini, pemesanan mobil elektrifikasi pertama Daihatsu itu sudah tembus ratusan unit.

1. Penjualan Daihatsu Rocky Hybrid

Diketahui, Daihatsu Rocky hybrid meluncur tahun lalu, tepatnya pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Sri Agung Handayani, mengungkap jumlah surat pemesanan kendaraan (SPK) Daihatsu Rocky hybrid.

Meski begitu, adanya dampak global seperti perang menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.

Daihatsu Rocky Hybrid (Dok Okezone)

"Untuk SPK-nya sudah 700-an unit. Jadi masih banyak outstanding. Kebetulan supply sudah meningkat, tapi karena kemarin ada war (perang) itu kita nggak bisa hindari," kata Agung di Depok, dikutip Rabu (24/6/2026).

Di sisi lain, jumlah unit yang sudah dikirim ke konsumen mencapai 500-an. "Kumulatifnya (Rocky Hybrid) sudah suplai 545 unit ya," bilang Agung.

Diketahui, Daihatsu Rocky hybrid mulai dikirim ke konsumen pada November 2025. Hingga kini, masih ada antrean pengiriman di sejumlah wilayah.