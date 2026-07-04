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Penjualan Ritel Daihatsu Naik 27% Tembus 12.725 Unit pada Juni 2026, Gran Max Terlaris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |16:10 WIB
Penjualan Ritel Daihatsu Naik 27% Tembus 12.725 Unit pada Juni 2026, Gran Max Terlaris
Penjualan Ritel Daihatsu Naik 27% Tembus 12.725 Unit pada Juni 2026, Gran Max Terlaris (Dok Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Daihatsu mencatat penjualan ritel (diler ke konsumen) sebanyak 12.725 unit pada Juni 2026. Jumlah itu naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

1. Penjualan Tembus 12 Ribu

Pada Juni 2025, Daihatsu mencatat penjualan ritel 10.001 unit. Ini artinya, penjualan ritel Juni 2026 naik 27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

"Pertumbuhan penjualan pada Juni ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan produk dan layanan yang semakin relevan sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia," ujar Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor, Rokky Irvayandi, Sabtu (4/7/2026).

Penjualan ritel Daihatsu pada Juni 2026 ditopang dua model, yaitu Grand Max Series serta Sigra. 

Daihatsu Sigra (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Daihatsu Sigra (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Dibandingkan Juni 2025, penjualan ritel Gran Max Series naik hingga 57%. Kenaikan ini didorong naiknya permintaan kendaraan niaga di berbagai sektor usaha. Luxio juga membukukan pertumbuhan 52%, disusul All New Xenia yang naik 7%, serta segmen LCGC Daihatsu (Ayla dan Sigra) yang meningkat 4%. 

Sementara itu, Terios tumbuh 2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Pada Juni 2026, Gran Max Series membukukan total penjualan 6.694 unit. Jumlah itu berkontribusi sekitar 53% terhadap total retail sales Daihatsu. 

 

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