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Penjelasan Daihatsu soal Tutupnya 11 Outlet

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |20:07 WIB
Penjelasan Daihatsu soal Tutupnya 11 Outlet
Penjelasan Daihatsu soal Tutupnya 11 Outlet (Ilustrasi/Dok Daihatsu)
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DEPOK - Salah satu grup diler mitra Daihatsu, Asco Automotive, menutup 11 jaringan outlet Daihatsu. Daihatsu memberikan penjelasan mengenai hal ini. 

1. 11 Outlet Tutup

Customer Relation Division Head PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation, Tri Mulyono, menjelaskan soal tutupnya 11 outlet tersebut. Outlet itu dimiliki oleh salah satu mitra diler mereka. 

“Saya luruskan, yang menutup itu bukan 11 diler, melainkan satu grup dealer yang memiliki 11 outlet resmi," ujar Tri di Depok, dikutip Selasa (23/6/2026).

Ia mengatakan, pihaknya menghormati keputusan mitranya untuk menutup jaringan outlet. Meski begitu., pihaknya tetap memastikan layanan terhadap konsumen. 

Proses produksi mobil di pabrik Daihatsu di Karawang Assembly Plant 2 (ADM)
Proses produksi mobil di pabrik Daihatsu di Karawang Assembly Plant 2 (ADM)

"Kami memiliki 23 grup diler secara total dan kami sangat menghormati keputusan bisnis masing-masing grup. Fokus utama kami adalah memastikan keberlanjutan layanan bagi pelanggan,” ucapnya. 

Tri menjelaskan, para pelanggan tetap mendapatkan layanan outlet resmi Daihatsu terdekat. Hal ini agar bisa mendapatkan perawatan berkala hingga pembelian suku cadang. 

"Jadi memang fokusnya kami bagaimana kepada customer yang memang kebetulan berganti kepengurusan dealer-nya ini. Bagaimana tetap bisa ter-cover dari dealer-dealer terdekat," tutur Tri.

 

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