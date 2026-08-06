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Audi Punya Model Baru di Indonesia, Harganya Rp1,725 Miliar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |18:52 WIB
Audi Punya Model Baru di Indonesia, Harganya Rp1,725 Miliar
Audi Punya Model Baru di Indonesia, Harganya Rp1,725 Miliar (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - The New Audi Q5 resmi meluncur di Indonesia pada panggung Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. SUV premium itu dipasarkan di Indonesia mulai dari Rp1,725 miliar. 

Hadirnya Audi Q5 melengkapi lini Q Series di Indonesia. Sebelumnya, di Indonesia telah dipasarkan Audi Q3 Sportback, Audi Q5 Sportback, Audi Q7, dan Audi Q8.

"Kehadiran The New Audi Q5 SUV menjadi momentum penting bagi Audi Indonesia. Model ini bukan hanya melengkapi keluarga Audi Q Series, tetapi juga merepresentasikan cara pelanggan premium menjalani kehidupan hari ini yang dinamis, beragam, dan terus bergerak," ujar Chief Operating Officer, Audi Indonesia, Edo Januarko Chandra, di arena GIIAS 2026, Rabu (5/8/2026).

Secara dimensi, Audi Q5 memiliki panjang 4.717 mm, lebar 2.155 mm, tinggi 1.647 mm, serta wheelbase 2.820 mm. 

Pada bagian kabin, Audi Q5 menggunakan material dengan kualitas pengerjaan khas Audi. Terdapat panoramic sunroof serta ambient lighting dengan pilihan 30 warna. 

Selain itu, tersemat Audi Virtual Cockpit Plus berukuran 11,9 inci menyajikan informasi berkendara dan  MMI Front Passenger Display 10,9 inci. Ini sudah didukung sistem navigasi dengan informasi real-time serta konektivitas wireless Apple CarPlay dan Android Auto.

Audi Q5 menggunakan mesin 2.0 TFSI berkapasitas 1.984 cc menghasilkan tenaga 196 PS dan torsi maksimum 340 Nm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi 7-speed S tronic. 
 

 

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Topik Artikel :
Audi GIIAS GIIAS 2026
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