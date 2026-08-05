Daftar Lengkap Mobil Baru di GIIAS 2026, dari Hybrid hingga REEV

Honda Super-One menjadi salah satu model mobil baru yang diperkenalkan di GIIAS 2026. (Foto: Erha/Okezone)

TANGERANG - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang jadi momentum bagi brand untuk meluncurkan mobil baru.

Sederet mobil baru itu mulai dari mobil bensin, hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), battery electric vehicle (BEV), hingga range extended electric vehicle (REEV).

Kehadiran sederet mobil baru ini menghadirkan pilihan yang lebih luas lagi kepada konsumen di Indonesia. Berikut daftar mobil baru yang meluncur di GIIAS 2026, sebagaimana dirangkum Okezone pada Rabu (5/8/2026).

BAIC

BAIC T1 menjadi mobil listrik pertama brand tersebut di Indonesia. BAIC T1 dibanderol Rp373 juta khusus untuk 1.000 konsumen pertama.

BMW

Brand asal Eropa ini meluncurkan model baru untuk pasar Indonesia. Model tersebut adalah BMW iX3 50 xDrive. Ini adalah SUV listrik dibanderol Rp2,269 miliar dengan status off the road.

Changan

Brand asal China ini juga meluncurkan mobil baru di GIIAS 2026. Model tersebut adalah Nevo Q05. Mobil listrik ini adalah model dari sub brand mereka yakni Nevo. Mobil listrik itu dibanderol mulai dari Rp309 juta untuk 1.000 konsumen pertama.

Chery

Brand asal China ini telah meluncurkan 2 mobil baru pada GIIAS 2026. Keduanya adalah Chery J6T CSH dan Chery Q.

J6T CSH hadir untuk melengkapi series tersebut. Sementara Chery Q adalah mobil listrik perkotaan yang dibanderol mulai Rp239,9 juta.

Daihatsu

Daihatsu meluncurkan 3 model baru. Ketiganya adalah New Daihatsu Sigra, Terios Special Edition, hingga Gran Max Blind Van 1.5 M/T AC PS.

Ketiganya adalah model yang sudah eksis di Indonesia. Namun, pada GIIAS 2026, ketiganya mendapatkan pembaruan.

DFSK

Pada GIIAS 2026, DFSK mengumumkan harga resmi E5 Plus. Ini merupakan mobil PHEV pertama dari brand tersebut di Indonesia. DFSK E5 Plus dibanderol Rp479 juta OTR Jakarta.

Geely

Geely juga meluncurkan model baru pada GIIAS 2026. Setelah sebelumnya memasarkan kendaraan elektrifikasi di Indonesia, kini Geely meluncurkan model dengan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE). Model tersebut adalah Geely Coolray, yang dibanderol mulai dari Rp333 juta.