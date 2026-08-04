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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Panduan Lengkap ke GIIAS 2026, Makin Nyaman Berkunjung di Akhir Pekan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |13:11 WIB
Ini Panduan Lengkap ke GIIAS 2026, Makin Nyaman Berkunjung di Akhir Pekan
GIIAS 2026. (Foto: dok GIIAS)
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JAKARTA – Pameran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang telah resmi dibuka sejak 30 Juli lalu hingga 9 Agustus 2026 mendatang, kini bersiap menyambut antusiasme pengunjung pada akhir pekan pertamanya. Dalam penyelenggaraannya tahun ini, GIIAS menghadirkan lebih dari 65 merek otomotif ternama serta ratusan merek dari industri pendukung.

Deretan inovasi teknologi dan model kendaraan terbaru dihadirkan untuk memanjakan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari para pencinta otomotif, komunitas, hingga keluarga yang ingin mengisi waktu libur akhir pekan.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran GAIKINDO, Anton Kumonty, menyampaikan antusiasmenya dalam menyambut masyarakat yang hadir dan menjadikan GIIAS berkembang menjadi ajang edukatif bagi semua kalangan.

“GIIAS tidak hanya menjadi ajang yang dinanti para pecinta otomotif saja, tetapi di setiap tahun penyelenggaraannya, GIIAS sudah menjadi alternatif destinasi favorit bagi keluarga untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Tidak hanya melihat deretan kendaraan terbaru dan teknologi masa depan, beragam kegiatan interaktif serta penawaran seru yang dihadirkan oleh para peserta juga menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung,” ujar Anton.

Untuk memastikan pengalaman berkunjung berjalan lancar, perhatikan panduan penting berikut ini:

      
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