Melantai di GIIAS 2026, Toyota Land Cruiser FJ Dinilai Dapat Buka Market Baru

TANGERANG - Toyota Land Cruiser 300 HEV dan Land Cruiser 300GR-S HEV meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Selain itu, dipamerkan pula Land Cruiser FJ yang dinilai dapat membuka market baru.

Toyota Land Cruiser memiliki sejarah panjang. Model ini sudah eksis selama 75 tahun, tepat pada 1 Agustus 2026. Sejak saat ini, dalam perjalanannya Toyota Land Cruiser terus mendapatkan pembaruan model.

Marketing Planning General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM) Resha Kusuma Atmaja mengatakan, sejak pertama kali diperkenalkan pada 1951, Land Cruiser dibangun dengan satu filosofi.

“Land Cruiser membawa misi utama, yaitu kendaraan yang mampu membawa penggunanya pergi ke mana saja dan kembali dengan selamat," kata Resha di arena GIIAS 2026, ICE BSD dikutip Senin(3/8/2026).

Selain Toyota Land Cruiser 300 HEV dan Land Cruiser 300GR-S HEV, Land Cruiser FJ mencuri perhatian pengunjung GIIAS 2026. Secara dimensi, model ini sedikit lebih kecil.

Pegiat otomotif yang juga pembalap reli, Julian Johan, menyambut baik dipamerkannya Land Cruiser FJ. Ia menilai kehadiran model tersebut dapat membuka market baru.

“Sekarang kita tahu di Toyota Land Cruiser itu merupakan SUV ukuran besar yang mana mungkin untuk pemula atau yang masih muda belum tentu semuanya kaya siap di mobil ini,” ujarnya.