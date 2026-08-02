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Syarat Jadi Usher di GIIAS 2026, Tak Melulu soal Penampilan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |19:31 WIB
Syarat Jadi Usher di GIIAS 2026, Tak Melulu soal Penampilan
Syarat Jadi Usher di GIIAS 2026, Tak Melulu soal Penampilan (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - Usher menghiasi pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus. Lalu, apa kira-kira syarat untuk menjadi seorang usher?

Usher merupakan tenaga pendukung pameran. Tugasnya adalah menyambut pengunjung dan mendampingi model kendaraan yang dipajang di booth.

Salah seorang usher di booth Lexus, Febri (26), mengungkapkan proses untuk dapat menjadi seorang usher. Menjadi seorang usher tak hanya melulu soal penampilan. Tapi, kepribadian dan wawasan juga menjadi hal penting untuk dapat menjadi seorang usher. 

Pasalnya, usher kerap menjadi sasaran bagi para pengunjung untuk bertanya terkait model-model yang dipajang di booth. 

Ia mengungkapkan, ada proses interview di booth tempatnya bertugas. Sebenarnya tiap brand beda-beda. Tapi, di Lexus kita ada interview dan lain-lain," katanya kepada Okezone, dikutip Minggu (2/8/2026). 

Usher di GIIAS 2026
Usher di GIIAS 2026

"Interview ada beberapa kali tergantung kebutuhan Lexus. Itu biasanya lebih kaya tentang personality," ucap Febri yang sudah 3 tahun menjadi usher. 

Sementara itu, usher lainnya, Anastasia (29) mengungkapkan, kriteria untuk menjadi usher tergantung dari brand. Namun, biasanya akan dinilai penampilan dan wawasan.   

"Pada umumnya usher tergantung kriteria dari brand itu sendiri tapi mutlak dilihat tinggi, wajahnya, serta bagaimana kita bisa mempresentasikan kendaraan yang ada," ucap usher di booth Mitsubishi tersebut. 

 

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Topik Artikel :
GIIAS Usher GIIAS 2026
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