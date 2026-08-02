Bidik Sektor Transportasi, Mitsubishi Fuso Canter Varian Baru Punya Sasis Lebih Panjang

Bidik Sektor Transportasi, Mitsubishi Fuso Canter Varian Baru Punya Sasis Lebih Panjang (Dok)

TANGERANG - Mitsubishi Fuso Canter FE 84 punya varian baru pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Canter FE 84 G BCL yang dinamakan Canter Extra Long Bus itu untuk menyasar sektor transportasi.

1. Canter Extra Long Bus

Presiden Direktur PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Daisuke Okamoto, menggarisbawahi pergeseran perilaku konsumen niaga di Tanah Air.

"Sepuluh tahun lalu konsumen umumnya mencari truk dengan fokus utamanya adalah spesifikasi seperti kapasitas angkut yang besar, performa yang andal, dan ketahanan yang teruji," ujarnya di arena GIIAS 2026, dikutip Minggu (2/8/2026).

Ia menjelaskan, pihaknya berusaha menghadirkan model yang mampu memenuhi ekspektasi pasar. Namun saat ini, kebutuhan pelanggan telah bergeser.

"Konsumen tidak lagi hanya mempertimbangkan spesifikasi semata, tetapi juga Total Cost of Ownership, dan konsumen sekarang mencari solusi bisnis dan mobilitas untuk keberlangsungan bisnis jangka panjang," tuturnya.

Apalagi saat ini digitalisasi berkembanga dengan masif. Bahkan hadirnya kecerdasan buatan (artificial intelligence) juga dapat menjadi peluang baru.

"Terlebih lagi, perkembangan digitalisasi dan teknologi AI membuka peluang baru untuk menciptakan bisnis masa depan yang lebih cerdas dan efisien," kata Daisuke.

Terkait hal ini, Mitsubishi Fuso secara resmi meluncurkan Canter FE 84G BCL yang dinamakan Canter Extra Long Bus. Varian itu untuk merespons kebutuhan konsumen di sektor pariwisata, transportasi penumpang, dan travel antar-kota.