Daihatsu Sigra Dapat Penyegaran, Gran Max Blind Van Kini Punya Varian Baru

Daihatsu Sigra Dapat Penyegaran, Gran Max Blind Van Kini Punya Varian Baru (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Daihatsu memberikan penyegaran terhadap Terios dan Sigra dan menghadirkan varian baru Gran Max Blind Van. Ketiga model itu dihadirkan di arena Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, Banten.

“Menghadirkan tiga model dengan penyegaran dan pilihan baru di GIIAS 2026 yang dapat menjadi pilihan yang cocok baik bagi pelanggan di segmen mobil penumpang, maupun segmen komersial. Kami berharap, pilihan produk baru ini dapat berkontribusi kepada pertumbuhan industri dan motorisasi di Indonesia,” ujar Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor,

Rokky Irvayandi, di arena GIIAS 2026, Jumat (31/7/2026).

Penyegaran diberikan pada Daihatsu Sigra varian tertinggi yakni 1.2R, baik pada

transmisi otomatis (A/T), maupun manual (M/T). Penyegaran baru ini ditujukan untuk memberikan tampilan yang lebih sporty.

Ubahan pada New Sigra itu meliputi bagian interior dan eksterior. Pada sisi eksterior, New Sigra 1.2R kini punya pilihan warna baru yaitu two-tone color, black shark fin, aksen merah pada grille. Sementara desain bumper depan warna hitam.

Bagian velg dan rear spoiler juga punya desain baru. Ini kemudian ditambah nuansa warna hitam pada beberapa bagian seperti outer mirror, door handle, dan rear door garnish yang senada dengan warna pada atap bodi mobil.

Pada bagian kabin, terdapat aksen merah pada dashboard dan door trim. Kini head unit juga telah mendukung Android Auto dan Apple CarPlay.

Untuk harganya New Sigra 1.2R tersedia dengan harga mulai dari Rp173.200.000–Rp195.900.000 tergantung varian dan jenis transmisi yang dipilih.

Sementara itu, Terios Special Edition merupakan model khusus yang dijual secara eksklusif dan terbatas. Edisi khusus ini menggunakan varian Terios 1.5 X A/T.