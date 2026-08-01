UD Trucks Quester Dapat Penyegaran, Bisa Tenggak B50

TANGERANG - UD Trucks Indonesia meluncurkan Quester Model Year 2026 pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Truk tersebut hadir dengan sejumlah ubahan dibandingkan versi sebelumnya.

Quester pertama kali diperkenalkan secara global pada 2013. Model ink menyasar sejumlah sektor industri, mulai dari logistik, distribusi, konstruksi hingga pertambangan.

“Quester Model Year 2026 merupakan wujud komitmen kami untuk terus menghadirkan solusi transportasi yang berkembang mengikuti kebutuhan pelanggan," ujar Presiden Direktur UD Trucks Indonesia, Johan Kleinsteuber, di arena GIIAS 2026, dikutip Sabtu (1/8/2026).

"Berbagai penyempurnaan yang kami hadirkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keselamatan, tetapi juga memberikan nilai investasi jangka panjang melalui produktivitas yang lebih tinggi dan total biaya operasional yang lebih rendah," katanya.

Quester Model Year 2026 hadir dengan berbagai peningkatan. Hal ini di antaranya teknologi transmisi otomatis ESCOT pada pilihan mesin GH8 maupun GH11, fitur Fuel Coach, Cruise Control, Engine Management System, teknologi keselamatan seperti Electronic Stability Control (ESC), Electronic Braking System (EBS), SRS Airbag.

Selain itu, kini tersedia platform digital My UD Fleet yang membantu memantau kondisi kendaraan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan produktivitas armada.

Di sisi lain, lini model Quester yang dipasarkan di Indonesia telah siap mendukung penggunaan biodiesel B50 sesuai dengan spesifikasi yang berlaku.