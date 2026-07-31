Fokus Kendaraan Elektrifikasi, Lepas Genjot Ekspansi

TANGERANG - Lepas fokus memasarkan kendaraan elektrifikasi pada pasar Indonesia. Brand asal China ini menawarkan lini model plug in hybrid electric vehicle (PHEV) dan battery electric vehicle (BEV). Selain itu, Lepas fokus memperluas jaringannya di Indonesia.

Lepas L8 PHEV dan E4 EV menjadi model awal yang dipasarkan sub brand Chery tersebut di Indonesia. Keduanya bermain dk segmen berbeda.

Untul harganya, L8 PHEV dibanderol Rp589 juta dan E4 EV dibanderol Rp339 juta. Harga tersebut khusus selama pameran GIIAS 2026.

Selain itu, Lepas meyakini dealer merupakan titik penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Karena itu, pengembangan jaringan dealer tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah lokasi, tetapi juga memastikan setiap dealer sesuai standar global Lepas.

Lepas E4 EV

Seluruh jaringan diler dilengkapi fasilitas 3S (Sales, Service, Spare Parts). Jaringan diler didukung teknisi tersertifikasi, ketersediaan suku cadang, serta standar pelayanan.

Lepas berencana memperluas jaringan diler di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali.

Sementara itu, seiring berkembangnya pasar New Energy Vehicle (NEV) di Indonesia, konsumen semakin peka terkait

proses pembelian, layanan purna jual, hingga kemudahan mengakses jaringan diler.