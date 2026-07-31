Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Fokus Kendaraan Elektrifikasi, Lepas Genjot Ekspansi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |21:40 WIB
Fokus Kendaraan Elektrifikasi, Lepas Genjot Ekspansi
Fokus Kendaraan Elektrifikasi, Lepas Genjot Ekspansi (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - Lepas fokus memasarkan kendaraan elektrifikasi pada pasar Indonesia. Brand asal China ini menawarkan lini model plug in hybrid electric vehicle (PHEV) dan battery electric vehicle (BEV). Selain itu, Lepas fokus memperluas jaringannya di Indonesia.

Lepas L8 PHEV dan E4 EV menjadi model awal yang dipasarkan sub brand Chery tersebut di Indonesia. Keduanya bermain dk segmen berbeda.

Untul harganya, L8 PHEV dibanderol Rp589 juta dan E4 EV dibanderol Rp339 juta. Harga tersebut khusus selama pameran GIIAS 2026.

Selain itu, Lepas meyakini dealer merupakan titik penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Karena itu, pengembangan jaringan dealer tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah lokasi, tetapi juga memastikan setiap dealer sesuai standar global Lepas.

Lepas E4 EV
Lepas E4 EV

Seluruh jaringan diler dilengkapi fasilitas 3S (Sales, Service, Spare Parts). Jaringan diler  didukung teknisi tersertifikasi, ketersediaan suku cadang, serta standar pelayanan.

Lepas berencana memperluas jaringan diler di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali. 

Sementara itu, seiring berkembangnya pasar New Energy Vehicle (NEV) di Indonesia, konsumen semakin peka terkait 
proses pembelian, layanan purna jual, hingga kemudahan mengakses jaringan diler.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/15/3233335/mercedes_benz-xgOZ_large.jpeg
Mercedes-Benz Bawa 2 Model Baru di GIIAS 2026, Harganya Nyaris Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/15/3233331/changan-YUOr_large.jpeg
Changan Bawa Seluruh Model di GIIAS 2026, Nevo Q05 Jadi Amunisi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/15/3233329/wuling_aira_ev-Rgxt_large.jpeg
3 Mobil Listrik Baru yang Curi Perhatian di GIIAS 2026, Ada yang Rp100 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/15/3233289/giias_2025-7aPI_large.jpeg
Rasio Kepemilikan Mobil di RI Baru 19 per 1.000 Penduduk, Menperin Optimis Pasar Terus Tumbuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/15/3233288/omoda_04_ev-Eyna_large.jpg
Omoda 04 Debut di GIIAS 2026, Mobil Listrik Berbasis AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/15/3233286/dfsk_e5_plus-2FCB_large.jpg
DFSK E5 Plus Dibanderol Rp470 Juta, Lebih Rendah dari Harga Perkiraan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement