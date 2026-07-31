Changan Bawa Seluruh Model di GIIAS 2026, Nevo Q05 Jadi Amunisi Baru

TANGERANG - Changan Indonesia meluncurkan Changan Nevo Q05 pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, Banten. Kehadiran ini meramaikan pasar mobil listrik compact 5 di Indonesia.

Diketahui, Novo merupakan sub brand dari Changan. Sub brand ini fokus pada kendaraan energi terbarukan. Di Indonesia, Nevo akan menjadi sub brand kedua Changan setelah Deepal yang dibawa ke pasar Tanah Air.

“Setelah sebelumnya kami menghadirkan sub-brand Deepal di Indonesia, kali ini kami dengan bangga akan menghadirkan Nevo, sub-brand di bawah payung Changan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang aktif, modern, dan dinamis," ujar, CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya.

Changan Nevo Q05 menawarkan jarak tempuh hingga 462 km (NEDC). Model ini sudah mendukung DC fast charging. Isi daya 30-80 persen diklaim hanya 15 menit. Changan Nevo Q05 juga sudah didukung fitur Vehicle-to-Load (V2L) yang memungkinkan kendaraan menjadi sumber daya listrik.

Untuk fitur keselamatannya, Changan Nevo Q05 dibekali 25 fungsi Intelligent Driving & Active Safety Assistance (ADAS).

Untuk harganya, Changan Nevo Q05 varian Pro dibanderol Rp309 juta dan varian Max dibanderol Rp359 juta. Harga tersebut khusus selama pameran untuk 1.000 konsumen pertama.

“Changan Nevo Q05 menjadi representasi komitmen Changan dalam menghadirkan solusi mobilitas elektrifikasi yang lebih cerdas, praktis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia’,” tutur Director of Sales Changan Auto Southeast Asia, Sebastien Li.

Diketahui, ini adalah untuk pertama kalinya Changan meramaikan pameran GIIAS. Pada debutnya di GIIAS, Changan meluncurkan model baru dan membawa seluruh model yang dipasarkan di Indonesia.

"Changan bangga dapat berpartisipasi pertama kalinya di ajang GIIAS, kami berkomitmen untuk menyediakan beragam opsi mobilitas elektrifikasi dengan menggabungkan fitur dan teknologi terdepan untuk memenuhi kebutuhan serta preferensi konsumen Indonesia,” kata Setiawan Surya.