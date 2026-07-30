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Dibekali Teknologi REEV, J6T CSH Diperkenalkan di GIIAS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |20:34 WIB
Dibekali Teknologi REEV, J6T CSH Diperkenalkan di GIIAS 2026
Dibekali Teknologi REEV, J6T CSH Diperkenalkan di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - Chery J6T CSH diperkenalkan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang, Banten. Model tersebut dibekali teknologi Range-Extended Electric Vehicle (REEV) yang merupakan bagian dari lini Chery Super Hybrid (CSH).

1. J6T CSH

Vice Director Chery Business Unit Indonesia, Budi Darmawan, menjelaskan alasan diperkenalkannya J6T CSH di Tanah Air. Pihaknya melihat adanya permintaan terhadap kendaraan yang tetap menghadirkan pengalaman berkendara elektrik, tapi memberikan keleluasaan lebih untuk perjalanan jarak jauh.

"Karena itu, kami memperkenalkan J6T CSH sebagai anggota baru keluarga J6 Series sekaligus memperkuat lini Chery Super Hybrid di Indonesia,” ujar Budi Darmawan di arena GIIAS 2026, Rabu (29/7/2026).

Chery J6T CSH di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Chery J6T CSH di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Dengan menggendong teknologi REEV, J6T CSH diklaim mampu menempuh daya jelajah gabungan listrik dan bensin hingga lebih dari 1.000 kilometer. 

Secara tampilan, J6T CSH hadir dengan bentuk body boxy. Model ini memiliki ground clearance 220 mm.

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