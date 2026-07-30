iCar Ungkap Potensi Besar NEV di Indonesia, Bawa V27 Berteknologi REEV di GIIAS 2026

iCar Ungkap Potensi Besar NEV di Indonesia, Bawa V27 Berteknologi REEV di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - iCar Indonesia menghadirkan model baru untuk pasar Tanah Air pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, Banten. iCar V27 menjadi model terbaru dari brand asal China tersebut di Indonesia.

1. iCar V27

Country Director iCAR Indonesia, Marshall Ma, menjelaskan Indonesia merupakan salah satu pasar prioritas bagi iCAR secara global. Pihaknya melihat potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan kendaraan energi baru di sini.

iCar V27 hadir dengan teknologi Range Extended Electric Vehicle (REEV). Sistem ini memadukan mesin bensin dengan motor listrik.

"Setelah memperkenalkan iCar V23 sebagai Battery Electric Vehicle (BEV), hari ini kami melangkah lebih jauh dengan menghadirkan iCar V27 yang dibekali teknologi Golden REEV. Kehadiran V27 memperkuat komitmen kami sebagai brand kendaraan dengan energi terbarukan yang menawarkan pilihan teknologi elektrifikasi yang semakin lengkap bagi konsumen Indonesia," ujar Country Director iCAR Indonesia, Marshall Ma, di arena GIIAS 2026, Rabu (29/7/2026).

iCAR V27 di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Secara dimensi, iCar V27 memiliki panjang 5.045 mm, lebar 1.976 mm, tinggi 1.894 mm serta wheelbase 2.900 mm.

Secara tampilan, SUV boxy tersebut dibekali velg dual-tone 21 inci, desain lampu bergaya heritage, roof rail struktural, serta spare tire full-size di bagian belakang.

Di sisi lain, iCar V27 dibekali Golden REEV Technology. Sistem ini mengombinasikan performa kendaraan listrik dengan kemampuan menjelajah lebih jauh. Teknologi ini menawarkan jarak tempuh listrik hingga sekitar 200 kilometer, serta total jarak tempuh gabungan lebih dari 1.200 kilometer berkat mesin 1.5T Turbo Range Extender dengan efisiensi termal mencapai 45,79%.