Daihatsu Sigra Baru dan Terios Edisi Spesial Meluncur di GIIAS 2026

Daihatsu Sigra Baru dan Terios Edisi Spesial Meluncur di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Daihatsu Sigra baru dan Terios edisi spesial melantai di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, Banten. Keduanya model yang sudah lama eksis di pasar Tanah Air itu mendapatkan sejumlah penyegaran.

1. New Daihatsu Sigra dan Terios Special Edition

New Daihatsu Sigra mendapatkan penyegaran pada bagian grille. Selain itu, kini terdapat opsi two tone.

Di sisi lain, Daihatsu Terios special edition kini hadir dengan tampilan dengan yang tampak lebih sporty. Hal ini tampak dari aksen putih dan hitam yang membingkati emblem Daihatsu. Aksen itu pun tersemat di bagian bumper hingga pintu belakang mobil.

Daihatsu Terios special edition itu dijual secara terbatas. Namun, belum diketahui berapa stok dari edisi spesial itu.

Sementara itu, Presiden Direktur Astra Daihatsu Motor (ADM) Yasushi Kyoda memamerkan pencapaian brand tersebut di GIIAS 2026. Daihatsu menempati posisi 2 sebagai brand terlaris selama 17 tahun beruntun.

Selain itu, ia juga menjelaskan pencapaian dari model yang dipasarkan. Sejak dipasarkan, lini Gran Max sudah terjual lebih dari 900 ribu unit untuk pasar domestik dan 380 ribu unit untuk pasar ekspor.

Sementara itu, pencapaian model low cost green car (LCGC) juga dipaparkan. Keduanya menjadi salah satu tulang punggung penjualan Daihatsu di Indonesia.

Model tersebut adalah Daihatsu Ayla dan Sigra. Secara total, kedua model itu telah terjual lebih dari 750 ribu unit di Indonesia.