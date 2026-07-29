Lepas E4 EV Resmi Meluncur di GIIAS 2026, Segini Harganya

Lepas E4 EV Resmi Meluncur di GIIAS 2026, Segini Harganya (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Harga resmi Lepas E4 EV akhirnya diumumkan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, Banten, Rabu (29/7/2026). Mobil listrik pertama Lepas di Indonesia itu dibanderol Rp339 juta selama pameran.

1. Harga Lepas E4 EV

"Lepas E4 EV merupakan tonggak penting bagi perjalanan Lepas di Indonesia yang membuktikan komitmen Lepas sebagai brand new energy," ujar Vice Country Director Lepas Indonesia, Temmy Wiradjaja, di arena GIIAS 2026.

Lepas E4 EV dibekali baterai berkapasitas 67 kWh serta 12-in-1 Integrated Electric Motor System dengan efisiensi hingga 90,8%, tenaga 160 kW, dan putaran motor hingga 24.200 rpm.

Lepas E4 EV di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Lepas E4 EV diklaim dapat menempuh harak hingga lebih dari 600 km (CLTC). Mobil listrik ini juga sudah didukung isi daya cepat (DC fast charging) 130 kW. Isi daya dari 30% hingga 80% hanya dalam 20 menit.

Tersedia pula fitur Vehicle-to-Load (V2L) 3,3 kW yang memungkinkan kendaraan menyuplai daya listrik bagi berbagai perangkat elektronik