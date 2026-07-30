DFSK E5 Plus Dibanderol Rp470 Juta, Lebih Rendah dari Harga Perkiraan

DFSK E5 Plus Dibanderol Rp470 Juta, Lebih Rendah dari Harga Perkiraan (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - PT Sokonindo Automobile akhirnya mengumumkan harga E5 Plus pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang. Mobil plug in hybrid electric vehicle (PHEV) itu dibanderol Rp479 juta selama pameran otomotif tahunan tersebut.

1. Harga Resmi E5 Plus

President of DFSK, Amy Gong, mengatakan peluncuran DFSK E5 PLUS di Indonesia merupakan tonggak penting dalam perjalanan global DFSK menuju era mobilitas energi baru.

"Indonesia adalah salah satu pasar strategis kami. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan nilai nyata bagi pelanggan. Melalui E5 Plus, kami ingin menawarkan solusi mobilitas yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kenyamanan maupun kepraktisan dalam penggunaan sehari-hari," ujar Amy Gong di arena GIIAS 2026, Rabu (29/7/2026).

Diketahui, sebelumnya keran pemesanan DFSK E5 Plus sudah dibuka beberapa waktu lalu. Selama periode tersebut, DFSK E5 Plus mengantongi 1.200 pemesanan.

DFSK E5 Plus di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Pada GIIAS 2026, harga jual mobil PHEV itu pun diumumkan. DFSK E5 Plus dibanderol Rp499 juta OTR Jakarta. Namun, selama pameran harganya menjadi Rp479 juta. Harga tersebut lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yakni mulai dari Rp500-550 juta.

"Melihat antusiasme pasar sejak masa pre-booking, kami optimistis E5 Plus akan menjadi salah satu pilihan utama di segmen SUV Plug-in Hybrid di Indonesia,” ujar Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin.