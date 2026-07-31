3 Mobil Listrik Baru yang Curi Perhatian di GIIAS 2026, Ada yang Rp100 Jutaan

3 Mobil Listrik Baru yang Curi Perhatian di GIIAS 2026, Ada yang Rp100 Jutaan (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Sejumlah mobil baru meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus. Ini termasuk sederet mobil listrik baru. Bahkan, ada sejumlah model yang mencuri perhatian.

Setidaknya, ada beberapa mobil listrik yang menarik perhatian pengunjung. Berikut penjelasannya:

1. Honda Super-ONE

Honda memperkenalkan mobil listrik compact Honda Super-One. Mobil listrik itu dihadirkan dengan tetap mempertahankan karakter berkendara khas Honda.



Mobil konsep ini dibekali fitur BOOST Mode untuk menghadirkan respons akselerasi yang lebih spontan, Simulated 7-Speed Gear Shift yang memberikan sensasi perpindahan gigi layaknya mobil konvensional, serta Active Sound Control yang menghadirkan umpan balik suara saat berkendara.



Honda juga tetap mempertahankan penggunaan tombol fisik untuk fungsi utama di dalam kabin. Honda menyebut Super-ONE akan dipasarkan secara terbatas sebanyak 100 unit pada 2026, sementara harga resminya akan diumumkan pada 5 Agustus.

2. Aira EV

Wuling Aira EV meluncur di GIIAS 2026. Mobil listrik compact itu menarik perhatian karena harga jualnya Rp100 jutaan.

Wuling Aira EV varian Standard Range dibanderol Rp155 juta dan varian Long Range dibanderol Rp175 juta. Harga tersebut berstatus on the road Jakarta.

Untuk daya jelajahnya, Aira EV tersedia varian Standard Range dengan jarak tempuh hingga 205 km (CLTC) dan Long Range dengan jarak tempuh hingga 301 km (CLTC).