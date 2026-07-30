Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Omoda 04 Debut di GIIAS 2026, Mobil Listrik Berbasis AI 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |21:22 WIB
Omoda 04 Debut di GIIAS 2026, Mobil Listrik Berbasis AI 
Omoda 04 Debut di GIIAS 2026, Mobil Listrik Berbasis AI  (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - Omoda hadir kembali di pasar Indonesia. Model 04 EV pun resmi diperkenalkan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, Banten. 

1. Omoda 04 EV

Omoda merupakan sub brand dari Chery Group. Kini di Indonesia, Omoda hadir dengan identitas baru bersama Jaecoo, yang juga sub brand Chery.

"Hari ini bukan sekadar tentang kembalinya Omoda ke Indonesia, tetapi juga tentang dimulainya perjalanan baru bagi brand kami. Kami kini hadir sebagai Omoda & Jaecoo," ujar Business Unit Director of Omoda & Jaecoo Indonesia, Jim Ma, di arena GIIAS 2026, Rabu (29/7/2026).

Omoda lewat 04 EV kini hadir dengan memperkenalkan mobil listrik dengan sentuhan AI yang lebih kental.

"Melalui Omoda O4, kami ingin menghadirkan teknologi AI yang lebih dekat, lebih intuitif, dan dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat Indonesia," ujar Jim Ma.

Omoda 04 EV di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Omoda 04 EV di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Omoda 04 menggabungkan elektrifikasi dengan teknologi AI dalam satu ekosistem kendaraan pintar. Dengan dibekali baterai 67 kWh, Omoda O4 diklaim mampu menempuh jarak hingga 553 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Keran pemesanan untuk Omoda 04 pun sudah dibuka pada GIIAS 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Omoda 04 EV Omoda GIIAS GIIAS 2026
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/15/3233286/dfsk_e5_plus-2FCB_large.jpg
DFSK E5 Plus Dibanderol Rp470 Juta, Lebih Rendah dari Harga Perkiraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/15/3233283/isuzu_elf_disulap_jadi_campervan_di_giias_2026-83Sr_large.jpg
Isuzu Elf Disulap Jadi Campervan di GIIAS 2026, Jadi Tempat Tinggal Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/15/3233267/chery_j6t_csh-HOgr_large.jpg
Dibekali Teknologi REEV, J6T CSH Diperkenalkan di GIIAS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/15/3233264/icar_v27_di_giias_2026-dObT_large.jpg
iCar Ungkap Potensi Besar NEV di Indonesia, Bawa V27 Berteknologi REEV di GIIAS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/15/3233261/pembukaan_giias_2026-EtG3_large.jpg
Diikuti 65 Brand, Gaikindo Sebut GIIAS 2026 Jadi Pameran Terbesar di Luar China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/15/3233131/new_daihatsu_sigra-lYWA_large.jpg
Daihatsu Sigra Baru dan Terios Edisi Spesial Meluncur di GIIAS 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement