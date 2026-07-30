Omoda 04 Debut di GIIAS 2026, Mobil Listrik Berbasis AI

TANGERANG - Omoda hadir kembali di pasar Indonesia. Model 04 EV pun resmi diperkenalkan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, Banten.

1. Omoda 04 EV

Omoda merupakan sub brand dari Chery Group. Kini di Indonesia, Omoda hadir dengan identitas baru bersama Jaecoo, yang juga sub brand Chery.

"Hari ini bukan sekadar tentang kembalinya Omoda ke Indonesia, tetapi juga tentang dimulainya perjalanan baru bagi brand kami. Kami kini hadir sebagai Omoda & Jaecoo," ujar Business Unit Director of Omoda & Jaecoo Indonesia, Jim Ma, di arena GIIAS 2026, Rabu (29/7/2026).

Omoda lewat 04 EV kini hadir dengan memperkenalkan mobil listrik dengan sentuhan AI yang lebih kental.

"Melalui Omoda O4, kami ingin menghadirkan teknologi AI yang lebih dekat, lebih intuitif, dan dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat Indonesia," ujar Jim Ma.

Omoda 04 EV di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Omoda 04 menggabungkan elektrifikasi dengan teknologi AI dalam satu ekosistem kendaraan pintar. Dengan dibekali baterai 67 kWh, Omoda O4 diklaim mampu menempuh jarak hingga 553 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Keran pemesanan untuk Omoda 04 pun sudah dibuka pada GIIAS 2026.