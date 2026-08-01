Wuling Aira EV Edisi Khusus Dibanderol Rp175 Juta, Cuma 300 Unit

Wuling Aira EV Edisi Khusus Dibanderol Rp175 Juta, Cuma 300 Unit

TANGERANG - Wuling Aira EV mencuri perhatian pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, Banten. Kehadiran Aira EV yang dibanderol mulai Rp155 juta semakin memanaskan persaingan mobil listrik kompak.

Tak lama setelah resmi meluncur, Wuling menghadirkan Aira EV dengan desain khusus. Hal ini untuk memperkuat karakter EV city car tersebut.

Wuling menjalin kolaborasi spesial terinspirasi dari Disney and Pixar’s Toy Story 5 melalui lewat desain decal stiker untuk Wuling Aira EV.

“Setelah meluncurkan Wuling Aira ev di GIIAS 2026, kami ingin menghadirkan sesuatu yang semakin memperkuat karakter city car EV terbaru kami. Oleh karena itu, kami menghadirkan desain bertema Disney and Pixar's Toy Story 5 untuk menciptakan pengalaman berkendara yang lebih ekspresif, menyenangkan, dan penuh karakter," ujar Marketing Director Wuling Motors, Ricky Margono, di arena GIIAS 2026, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Wuling Aira ev dengan desain Disney and Pixar’s Toy Story 5 dipasarkan dengan harga Rp175 juta untuk area Jakarta. Wuling Aira EV dengan desain khusus ini hanya tersedia 300 unit untuk varian Aira ev Long Range.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan pilihan yang semakin menarik bagi konsumen, khususnya mereka yang ingin mengekspresikan gaya dan kepribadiannya melalui kendaraan yang digunakan sehari-hari,” tutur Ricky Christian.

Toy Story merupakan salah satu film animasi Disney and Pixar yang mengandung nilai kehangatan, humor, persahabatan, serta semangat petualangan. Nilai-nilai tersebut menginspirasi Wuling menghadirkan desain spesial bagi Aira EV.