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Heboh Mobil Listrik BYD Seal Terbakar di Tol Cikampek 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |15:52 WIB
Heboh Mobil Listrik BYD Seal Terbakar di Tol Cikampek 
Heboh Mobil Listrik BYD Seal Terbakar di Tol Cikampek  (Dok Ist)
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JAKARTA - Mobil listrik BYD Seal terbakar di Gerbang Tol Cikampek Utama 1. Pihak BYD Motor Indonesia pun buka suara mengenai kejadian tersebut.

BYD Seal terbakar di Tol Cikampek Utama 1 pada Jumat (31/7/2026). Dalam video yang beredar, api tampak membakar bagian tengah hingga belakang sedan listrik tersebut.

Head of Marketing, PR and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menyatakan pihaknya prihatin atas peristiwa tersebut.

"Menanggapi insiden yang melibatkan salah satu unit BYD di ruas Tol Cikampek, tentunya kami turut prihatin atas kejadian tersebut," katanya kepada Okezone, Sabtu (1/8/2026).

Luther memastikan peristiwa terbakarnya BYD Seal tidak mengakibatkan korban jiwa. 

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