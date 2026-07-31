VinFast Bawa Seluruh Model di GIIAS 2026, Tanpa Mobil Baru

VinFast Bawa Seluruh Model di GIIAS 2026, Tanpa Mobil Baru (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - VinFast menghadirkan seluruh mobil listriknya pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, 30 Juli hingga 9 Agustus 2026. Namun, tak ada model baru yang diluncurkan pada pameran tahunan tersebut.

Model yang dibawa brand asal Vietnam itu adalah VF 3, VF 6, VF 7, dan VF MPV 7 hingga lini kendaraan Nerio Green, Herio Green, hingga Limo Green. Seluruhnya adalah mobil listrik yang mengisi sejumlah segmen pasar.

Di Indonesia, VinFast fokus memasarkan mobil listrik. Brand tersebut juga membangun sejumlah ekosistem pendukung dalam langkah ekspansinya di Indonesia.

CEO VinFast Southeast Asia, Antonio Zara mengatakan, memilih kendaraan bukan hanya tentang memilih alat transportasi, tetapi juga memilih ekosistem yang mampu memberikan dukungan di setiap tahap perjalanan kepemilikan kendaraan.

VinFast MPV7 di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

“Melalui GIIAS 2026, kami ingin masyarakat Indonesia merasakan secara langsung bagaimana VinFast menghadirkan sebuah ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi, mulai dari lini produk kendaraan, infrastruktur pengisian daya, layanan purnajual, berbagai program pelanggan, hingga solusi mobilitas,” tuturnya di arena GIIAS 2026, ICE BSD Tangerang, dikutip Jumat (31/7/2026).

Di GIIAS 2026, VinFast juga menghadirkan zona Green Rental. Pada bagian ini, menawarkan program yang memungkinkan para pemilik mobil VinFast yang memenuhi syarat untuk menyewakan kendaraan mereka melalui platform resmi perusahaan saat sedang tidak digunakan.