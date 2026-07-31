Spesifikasi Jetour T2 i-DM, Jarak Tempuhnya hingga 1.200 Km

TANGERANG - Jetour menambah line up plug in hybrid electric vehicle (PHEV) di pasar Tanah Air dengan meluncurkan model baru di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Jetour T2 intelligent Dual Mode (i-DM) menjadi model PHEV kedua brand asal China tersebut di Indonesia.

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah mengatakan, teknologi plug-in hybrid bukan hanya tentang menggabungkan dua sumber tenaga, tapi bagaimana seluruh sistem tersebut mampu bekerja secara harmonis untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang relevan dengan kebutuhan konsumen.

"Intelligent Dual Mode dikembangkan untuk memberikan keseimbangan antara efisiensi, performa, kenyamanan, dan fleksibilitas," ujar Ranggy di arena GIIAS 2026, Kamis (30/7/2026).

Spesifikasi Jetour T2 i-DM

Jetour T2 i-DM mengintegrasikan Hybrid Dedicated Engine Generasi Kelima ACTECO 1.5 TGDI. Mesin ini menghasilkan tenaga 136 PS dan torsi 220 Nm, dengan efisiensi termal hingga 44,5%.

Jetour T2 i-DM di GIIAS 2026

Tenaga tersebut dikelola oleh 3-Speed Dedicated Hybrid Transmission (3DHT) yang dipadukan Dual Electric Motor, yang menghasilkan tenaga gabungan 224 PS dan torsi 390 Nm serta disimpan dalam baterai LFP CATL berkapasitas 18,4 kWh sebagai sumber energi untuk penggerak listrik.

Baterai ini juga mendukung DC Fast Charging yang mampu mengisi daya dari 30 hingga 80 persen dalam waktu sekitar 27 menit.

Dengan kombinasi teknologi tersebut, Jetour T2 i-DM diklaim mampu menempuh jarak hingga lebih dari 1.200 kilometer dalam satu kali pengisian penuh baterai dan tangki bahan bakar.

Pada teknogi Intelligent Dual Mode, Dual Electric Motor yang bekerja sesuai kebutuhan berkendara. Saat menghadapi tanjakan maupun membawa beban lebih, sistem akan mengoptimalkan distribusi tenaga agar kendaraan tetap bertenaga dan stabil.

Pada bagian kabin, kendaraan ini dilengkapi layar sentuh 15,6 inci yang didukung Qualcomm Snapdragon 8155, dipadukan dengan 10,25-inch digital instrument cluster.