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Mobil PHEV BYD Terbakar Hebat Usai Kecelakaan Beruntun 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |21:36 WIB
Mobil PHEV BYD Terbakar Hebat Usai Kecelakaan Beruntun 
Mobil PHEV BYD Terbakar Hebat Usai Kecelakaan Beruntun  (Weibo/Car News China)
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JAKARTA - Mobil sedan plug in hybrid electric vehicle (PHEV) BYD Qin Plus DM-i terbakar di China. Peristiwa itu terjadi setelah kecelakaan beruntun. 

1. Mobil BYD Terbakar

Tiga mobil terlibat dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di jalan lingkar di Chengdu, China, pada 17 Juli 2026. 

Menurut laporan media lokal, melansir Car News China, Senin (20/7/2026), berdasarkan keterangan Departemen Kepolisian Lalu Lintas Distrik Jinniu, kecelakaan itu terjadi di jalur utama Jalan Lingkar Ketiga Chengdu di Distrik Jinniu. Tiga kendaraan terlibat kecelakaan. BYD Qin Plus DM-i terbakar tak lama setelah tabrakan dan akhirnya hangus hingga kerangkanya. Peristiwa itu sempat mengakibatkan lalu lintas terganggu. 

Video kejadian tersebut pun beredar di media sosial. Namun, pihak berwenang dapat mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Investigasi terhadap tabrakan dan kebakaran kendaraan masih berlangsung.

Pengemudi dan penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum kendaraan terbakar habis.

Pemilik kendaraan, He mengaku dirinya dan penumpang di kursi depan sempat kehilangan kesadaran setelah kecelakaan.

He mengatakan airbag depan dan samping mengembang, tetapi pintu tidak dapat dibuka setelah tabrakan. Keduanya kemudian keluar melalui jendela beberapa saat sebelum api menyebar ke seluruh kabin.

Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan terkait dengan Qin Plus DM-i. Laporan publik belum memberikan detail tentang kondisi penumpang di dua kendaraan lain yang terlibat.

Menurut He, api mulai menyala tak lama setelah kendaraan ditabrak dari belakang. Api berkobar dari bagian belakang sedan.

 

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Topik Artikel :
PHEV mobil terbakar Mobil BYD BYD
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