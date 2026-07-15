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BYD Ungkap Hasil Investigasi Terkait Copotnya Komponen Mobil saat Terjang Banjir

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |18:34 WIB
BYD Ungkap Hasil Investigasi Terkait Copotnya Komponen Mobil saat Terjang Banjir
BYD Ungkap Hasil Investigasi Terkait Copotnya Komponen Mobil saat Terjang Banjir (Car News China)
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JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video menampilkan komponen bagian bawah mobil listrik BYD Tang terlepas saat menerobos banjir di Shenyang, China. BYD pun mengungkapkan hasil investigasi kejadian tersebut.

1. Penjelasan BYD

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, buka suara terkait kejadian tersebut. 

"Menanggapi pemberitaan mengenai insiden yang melibatkan salah satu unit BYD di luar Indonesia, kami telah mendapatkan hasil investigasi tentang penyebab kejadian," ujarnya kepada Okezone, Rabu (15/7/2026). 

Ia menjelaskan, kendaraan sempat mengalami benturan keras di bagian bawah (underbody). 

"Penutup lubang saluran air di tengah jalan tersebut dalam kondisi terangkat saat terendam air dan membentur langsung bagian komponen di bawah kendaraan," ujarnya. 

Luther menjelaskan, penyebab terlepasnya komponen tersebut. "Diduga fisik & material penutup serta kondisi benturan sangat keras menyebabkan komponen tersebut sampai terlepas," tuturnya.

Ia memastikan, kecelakaan tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa. Selain itu, kejadian tersebut tak terkait dengan kualitas mobil BYD.

"Kami lampirkan foto lokasi kejadian yang langsung ditutup dengan demi alasan keamanan. Kejadian ini dipastikan tidak berkaitan dengan kualitas pada produk, murni kecelakaan dan tidak menyebabkan korban jiwa," tuturnya. 

 

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Topik Artikel :
viral BYD Motor Indonesia BYD
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