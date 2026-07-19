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Tren Elektrifikasi, Valvoline Kembangkan Pelumas untuk Mobil Listrik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |12:02 WIB
Tren Elektrifikasi, Valvoline Kembangkan Pelumas untuk Mobil Listrik
Tren Elektrifikasi, Valvoline Kembangkan Pelumas untuk Mobil Listrik (Ilustrasi/freepik)
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JAKARTA - Kendaraan eletrifikasi kini kian digemari di berbagai belahan dunia. Kini banyak model mobil listrik, hybrid, hingga plug in hybrid electric vehicle (PHEV). 

Di tengah gencarnya kendaraan elektrifikasi menuntut pula perkembangan dalam industri otomotif. Ini tak terkecuali bagi pelumas. 

Oli mesin dari Amerika Serikat (AS), Valvoline, mengembangkan oli untuk berbagai kendaraan. Ini termasuk untuk kendaraan listrik. 

Produsen tersebut terus berinovasi selama lebih dari 160 tahun. Valvoline juga terus berkembang hingga kini tersebar di lebih dari 140 negara. 

"Dengan solusi yang tersedia untuk berbagai jenis mesin dan sistem penggerak—mulai dari kendaraan dengan jarak tempuh tinggi, alat berat, hingga kendaraan listrik—Valvoline Global terus menghadirkan inovasi untuk mendukung masa depan mobilitas dan berbagai sektor lainnya," demikian keterangan perusahaan. 

Oli
Oli

Di sisi lain, pada momen 160 tahun, Valvoline menjalin kemitraan dengan FIFA World Cup 2026, yang digelar di Amerika Serikat (AS), Meksiko, dan Kanada. 

"FIFA World Cup menginspirasi miliaran orang di seluruh dunia melalui semangat performa, dedikasi, dan kerja keras — nilai-nilai yang telah menjadi fondasi perjalanan Valvoline selama 160 tahun," ujar Country Manager Indonesia, Valvoline Global Operations, Kurniawan Indra. 

"Bagi kami di Indonesia, momen ini bukan hanya tentang menjadi bagian dari salah satu ajang olahraga terbesar di dunia, tetapi juga tentang memperkuat komitmen kami dalam menghadirkan produk dan inovasi yang mendukung para pengendara, bengkel, serta industri otomotif nasional yang terus berkembang," tuturnya. 

 

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Topik Artikel :
Otomotif pelumas oli
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